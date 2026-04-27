Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки
Хави Симонс выбыл из-за серьезного повреждения
У нидерландского полузащитника «Тоттенхэма» Хави Симонса обнаружен разрыв крестообразных связок. Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, ближайшие восемь месяцев 23-летний футболист пропустит из-за повреждения, которое он получил в победной игре с «Вулверхэмптоном». Он не поедет на чемпионат мира, который стартует уже 11 июня.
В текущем сезоне на счету Хави Симонса 43 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» достиг соглашения с защитником.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча соседей по таблице
Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины