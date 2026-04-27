  4. Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки
27 апреля 2026, 09:04 | Обновлено 27 апреля 2026, 09:23
Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки

Хави Симонс выбыл из-за серьезного повреждения

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

У нидерландского полузащитника «Тоттенхэма» Хави Симонса обнаружен разрыв крестообразных связок. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, ближайшие восемь месяцев 23-летний футболист пропустит из-за повреждения, которое он получил в победной игре с «Вулверхэмптоном». Он не поедет на чемпионат мира, который стартует уже 11 июня.

В текущем сезоне на счету Хави Симонса 43 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» достиг соглашения с защитником.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. В Англии троллят Челси из-за Мудрика и вот почему
Наше будущее. Украинский футболист получил награду за сезон в Англии
Хави Симонс Тоттенхэм травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон - Тоттенхэм Вулверхэмптон
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27 апреля 2026, 09:00 0
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встреча соседей по таблице

МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27 апреля 2026, 08:36 5
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»

Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26.04.2026, 15:45
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
Футбол | 27.04.2026, 04:27
ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
все сошлось, не избежать пердива
Популярные новости
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 1
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Украинский боксер с разбитым носом нокаутировал супертяжа в бою за титул
Украинский боксер с разбитым носом нокаутировал супертяжа в бою за титул
25.04.2026, 09:05 3
Бокс
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
