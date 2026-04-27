Украина. Премьер лига27 апреля 2026, 07:28 |
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Украинская армия продолжает защищать страну
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.
Согласно имеющимся данным, за последние сутки, 26 апреля, украинские защитники уничтожили, в частности, около 810 оккупантов, 4 боевых бронированных машины, 26 артиллерийских систем и 1 128 БПЛА.
Предлагаем вашему вниманию подсчет всеобщих боевых потерь России с 24.02.2022 по 27.04.2026.
- личного состава – около 1 326 460 (+810)
- танков – 11 892 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 24 467 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 40 737 (+26) ед.
- РСЗО – 1 753 (+0) ед.
- средств ПВО – 1354 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 259 219 (+1 128) ед.
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед.
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед.
- подводных лодок – 2 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 91710 (+128) ед.
- специальной техники – 4 136 (+0) ед.
