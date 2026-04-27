ФОТО. В Англии троллят Челси из-за Мудрика и вот почему

Лондонский «Челси» снова оказался в центре шуток в соцсетях – на этот раз из-за ситуации вокруг Михаила Мудрика.

В одном из вирусных постов пользователи иронизируют над контрактом украинца, отмечая, что он подписал соглашение на 7 лет с зарплатой около £100 тысяч в неделю, «чтобы сидеть дома, ходить в зал и писать моделям». Пост быстро разлетелся и вызвал волну реакций.

Еще один популярный мем касается тренерской политики клуба: фанаты напоминают, что «Челси» дал тренеру Лиаму Росеньору шестилетний контракт, а затем уволил его уже через несколько месяцев.

Публикации собирают тысячи лайков и сотни комментариев, где пользователи активно обсуждают ситуацию и добавляют новые шутки.

На фоне нестабильных результатов и частых изменений в клубе, «Челси» все чаще становится объектом интернет-троллинга – и история с Мудриком и его новой подругой Джордин Джонс лишь усилила этот эффект.