  4. ФОТО. В Англии троллят Челси из-за Мудрика и вот почему
Instagram. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» снова оказался в центре шуток в соцсетях – на этот раз из-за ситуации вокруг Михаила Мудрика.

В одном из вирусных постов пользователи иронизируют над контрактом украинца, отмечая, что он подписал соглашение на 7 лет с зарплатой около £100 тысяч в неделю, «чтобы сидеть дома, ходить в зал и писать моделям». Пост быстро разлетелся и вызвал волну реакций.

Еще один популярный мем касается тренерской политики клуба: фанаты напоминают, что «Челси» дал тренеру Лиаму Росеньору шестилетний контракт, а затем уволил его уже через несколько месяцев.

Публикации собирают тысячи лайков и сотни комментариев, где пользователи активно обсуждают ситуацию и добавляют новые шутки.

На фоне нестабильных результатов и частых изменений в клубе, «Челси» все чаще становится объектом интернет-троллинга – и история с Мудриком и его новой подругой Джордин Джонс лишь усилила этот эффект.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
