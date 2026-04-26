Моуриньо дал четкий сигнал Реалу и Пересу. Следующий шаг за клубом

Тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо выразил прямое желание во второй раз поработать в мадридском «Реале», который сейчас возглавляет Альваро Арбелоа.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, президент «сливочных» Флорентино Перес узнал о желании Жозе вернуться в Мадрид.

Однако Флорентино не хочет спешить с назначением Моуриньо, поскольку у клуба есть несколько кандидатур на пост тренера.

В списке потенциальных новых тренеров присутствуют Маурисио Почеттино, Дидье Дешам и Массимилиано Аллегри.

Под руководством Арбелоа мадридцы провели 23 матча, выбыли из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также идут вторыми в Ла Лиге – 11 очков отставания от «Барселоны».