Конфликт с судьей. Рыбакина не без проблем вышла в 1/8 финала Мадрида
Елена в трех сетах одолела Чжэн Циньвень в 3-м раунде тысячника в столице Испании
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В третьем раунде казахстанка в трех сетах переиграла олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвень (Китай, WTA 36) за 2 часа и 23 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [32] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:4, 4:6, 3:6
В восьмом гейме второй партии произошел небольшой конфликт между Еленой и судьей. Чжэн сделала подачу и электронная система ошибочно засчитала эйс. Рыбакина доказывала обратное, показав солидное растояние между отметкой после удара мяча на грунте и линией.
Елена в Мадриде снова проиграла стартовый сет. В предыдущем круге Рыбакина в трех партиях одолела Елену-Габриэлу Русе. Следующей соперницей казахстанки будет либо Анастасия Потапова, либо Алена Остапенко.
Рыбакина стала единственной теннисисткой в этом году, которой удалось дойти до 1/8 финала на первых пяти тысячниках: в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде.
Елена одержала 27-ю победу в 2026 году – это наилучший показательно не только в женском Туре, но и в мужском. Среди мужчин наибольшее количество викторий имеет Янник Синнер – 26.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник одолел Элмера Меллера в двух сетах
Киевляне победили со счётом 6:5