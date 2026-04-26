  4. Конфликт с судьей. Рыбакина не без проблем вышла в 1/8 финала Мадрида
26 апреля 2026, 23:33 | Обновлено 26 апреля 2026, 23:41
597
3

Конфликт с судьей. Рыбакина не без проблем вышла в 1/8 финала Мадрида

Елена в трех сетах одолела Чжэн Циньвень в 3-м раунде тысячника в столице Испании

26 апреля 2026, 23:33 | Обновлено 26 апреля 2026, 23:41
597
3 Comments
Конфликт с судьей. Рыбакина не без проблем вышла в 1/8 финала Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В третьем раунде казахстанка в трех сетах переиграла олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвень (Китай, WTA 36) за 2 часа и 23 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [32] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 6:4, 4:6, 3:6

В восьмом гейме второй партии произошел небольшой конфликт между Еленой и судьей. Чжэн сделала подачу и электронная система ошибочно засчитала эйс. Рыбакина доказывала обратное, показав солидное растояние между отметкой после удара мяча на грунте и линией.

Елена в Мадриде снова проиграла стартовый сет. В предыдущем круге Рыбакина в трех партиях одолела Елену-Габриэлу Русе. Следующей соперницей казахстанки будет либо Анастасия Потапова, либо Алена Остапенко.

Рыбакина стала единственной теннисисткой в этом году, которой удалось дойти до 1/8 финала на первых пяти тысячниках: в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде.

Елена одержала 27-ю победу в 2026 году – это наилучший показательно не только в женском Туре, но и в мужском. Среди мужчин наибольшее количество викторий имеет Янник Синнер – 26.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Там конфлікт був важливий - це ж не тільки цю рашистку стосується. Там система глюконула і показала інше в порівнянні з реальним слідом від м'яча, у грязюці це добре видно
Не вдалось пані з Піднебесної покарати московитку
