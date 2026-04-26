Будущий новичок Реала плохо видел на один глаз после матча Серии А
Лидер «Комо» травмировался в матче с «Дженоа»
Лидер «Комо» Нико Пас был доставлен в больницу после травмы головы, полученной во время выездного матча против «Дженоа», завершившегося победой «Комо» со счетом 2:0.
Аргентинский футболист вышел в стартовом составе на стадионе «Марасси» и отлично показал себя в матче 34-го тура Серии А. Однако в первом тайме он столкнулся головами с соперником и несколько раз подходил к боковой линии, сообщая медицинскому персоналу, что плохо видит одним глазом. В итоге Паса заменили в перерыве.
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подтвердил проблемы со зрением у Паса. После обследования в больнице футболист вместе с командой уехал домой. У 21-летнего игрока 13 голов и 8 ассистов в 38 матчах за «Комо». «Реал» намерен выкупить обратно его контракт за 9 млн евро.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме
Крис Ричардс – о матче с «горняками»