  4. Будущий новичок Реала плохо видел на один глаз после матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Лидер «Комо» Нико Пас был доставлен в больницу после травмы головы, полученной во время выездного матча против «Дженоа», завершившегося победой «Комо» со счетом 2:0.

Аргентинский футболист вышел в стартовом составе на стадионе «Марасси» и отлично показал себя в матче 34-го тура Серии А. Однако в первом тайме он столкнулся головами с соперником и несколько раз подходил к боковой линии, сообщая медицинскому персоналу, что плохо видит одним глазом. В итоге Паса заменили в перерыве.

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас подтвердил проблемы со зрением у Паса. После обследования в больнице футболист вместе с командой уехал домой. У 21-летнего игрока 13 голов и 8 ассистов в 38 матчах за «Комо». «Реал» намерен выкупить обратно его контракт за 9 млн евро.

По теме:
Моуриньо дал четкий сигнал Реалу и Пересу. Следующий шаг за клубом
Киву боялся провала Интера даже после 2:0 против Торино
Торино – Интер – 2:2. Упущенная победа лидера со счета 2:0. Видео голов
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 26 апреля 2026, 17:30 41
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925

Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 20:45
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Популярные новости
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 17
Теннис
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
