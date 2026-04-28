Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Очень болел за эту команду, я рад»

Винегр киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился своими мыслями о будущем сопернике киевлян в финале Кубка Украины против «Чернигова».

– Не могу не спросить о предстоящем финале Кубка Украины. Вы будете играть против «Чернигова», откуда к вам очень активно обращаются в соцсетях. Вы сами родом из Чернигова. Насколько для вас это принципиальное противостояние?

– Очень болел за них во время полуфинала. Очень рад за Чернигов, за местный футбол. Конечно, для меня это противостояние интересно, потому что я никогда не играл против земляков. Тем более это финал Кубка Украины. Будет интересно, с нетерпением жду этой встречи!

Финал Кубка Украины пройдет 20 мая на Арене Львов.