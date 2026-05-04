Определен лучший игрок в истории ЧМ. Месси – второй, кто лидер?
Наибольшее признание получил Пеле
Авторитетное издание GiveMeSport составило рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.
Первое место занял Пеле – единственный игрок в истории, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970).
Второе место занял Лионель Месси, который привел Аргентину к триумфу на мундиале-2022 и дважды получал «Золотой мяч» турнира.
Третье место занимает Диего Марадона – герой чемпионата мира 1986 года, где он был ключевой фигурой победы своей сборной.
На четвертой позиции расположился Мирослав Клозе – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира с 16 голами. Замыкает пятерку Роналдо, который дважды выигрывал мундиаль и стал главной звездой турнира 2002 года.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в рейтинг не попал.
Десятка лучших футболистов в истории ЧМ
- Пеле
- Лионель Месси
- Диего Марадона
- Мирослав Клозе
- Роналдо
- Зинедин Зидан
- Килиан Мбаппе
- Эусебиу
- Франц Беккенбауэр
- Йохан Кройф
