  4. Определен лучший игрок в истории ЧМ. Месси – второй, кто лидер?
Чемпионат мира
04 мая 2026, 09:20
Наибольшее признание получил Пеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Авторитетное издание GiveMeSport составило рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

Первое место занял Пеле – единственный игрок в истории, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970).

Второе место занял Лионель Месси, который привел Аргентину к триумфу на мундиале-2022 и дважды получал «Золотой мяч» турнира.

Третье место занимает Диего Марадона – герой чемпионата мира 1986 года, где он был ключевой фигурой победы своей сборной.

На четвертой позиции расположился Мирослав Клозе – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира с 16 голами. Замыкает пятерку Роналдо, который дважды выигрывал мундиаль и стал главной звездой турнира 2002 года.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в рейтинг не попал.

Десятка лучших футболистов в истории ЧМ

  1. Пеле
  2. Лионель Месси
  3. Диего Марадона
  4. Мирослав Клозе
  5. Роналдо
  6. Зинедин Зидан
  7. Килиан Мбаппе
  8. Эусебиу
  9. Франц Беккенбауэр
  10. Йохан Кройф

Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Арда ТУРАН: «Это действительно неприятно. Хочу, чтобы нас уважали»
Источник: Цыганков принял неожиданное решение о будущем
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
