Определен лучший игрок в истории ЧМ. Месси – второй, кто лидер?

Авторитетное издание GiveMeSport составило рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

Первое место занял Пеле – единственный игрок в истории, трижды выигравший чемпионат мира (1958, 1962, 1970).

Второе место занял Лионель Месси, который привел Аргентину к триумфу на мундиале-2022 и дважды получал «Золотой мяч» турнира.

Третье место занимает Диего Марадона – герой чемпионата мира 1986 года, где он был ключевой фигурой победы своей сборной.

На четвертой позиции расположился Мирослав Клозе – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира с 16 голами. Замыкает пятерку Роналдо, который дважды выигрывал мундиаль и стал главной звездой турнира 2002 года.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в рейтинг не попал.

Десятка лучших футболистов в истории ЧМ