Аллегри и Спаллетти назвали стартовые составы на матч Милан – Ювентус

Наставник команд Милан и Ювентус – Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч 34-го тура Серии А 2025/26.

Россонери сыграют с двумя форвардами – с первых минут в атаке выйдут Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау. У старой синьоры в нападении сыграет только Джонатан Дэвид.

Встреча Милана и Ювентуса начнется 26 апреля в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Стартовые составы на матч Милан – Ювентус:

Милан: Меньян, Габбиа, Томори, Бартезаги, Павлович, Рабьо, Фофана, Модрич, Пулишич, Леау, Салемакерс.

Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Келли, Камбьязо, Локателли, Маккенни, Тюрам-Юльен, Консейсау, Дэвид, Бога.

