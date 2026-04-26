26 апреля 2026, 21:01 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:51
Аллегри и Спаллетти назвали стартовые составы на матч Милан – Ювентус

Поединок 34-го тура Серии А начнется 26 апреля в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник команд Милан и Ювентус – Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч 34-го тура Серии А 2025/26.

Россонери сыграют с двумя форвардами – с первых минут в атаке выйдут Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау. У старой синьоры в нападении сыграет только Джонатан Дэвид.

Встреча Милана и Ювентуса начнется 26 апреля в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Стартовые составы на матч Милан – Ювентус:

Милан: Меньян, Габбиа, Томори, Бартезаги, Павлович, Рабьо, Фофана, Модрич, Пулишич, Леау, Салемакерс.

Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Келли, Камбьязо, Локателли, Маккенни, Тюрам-Юльен, Консейсау, Дэвид, Бога.

Инфографика

По теме:
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фантастический рекорд Димарко. Интер почти гарантировал себе чемпионство
20 минут на поле. Известна оценка Малиновского за матч с Комо
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 15:55 7
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ.

Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 26 апреля 2026, 17:30 41
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925

Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26.04.2026, 15:45
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Определил судьбу украинца. Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
Футбол | 26.04.2026, 20:49
Определил судьбу украинца. Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
Определил судьбу украинца. Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26.04.2026, 09:12
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Популярные новости
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
