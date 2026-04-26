Аллегри и Спаллетти назвали стартовые составы на матч Милан – Ювентус
Поединок 34-го тура Серии А начнется 26 апреля в 21:45 по Киеву
Наставник команд Милан и Ювентус – Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на очный матч 34-го тура Серии А 2025/26.
Россонери сыграют с двумя форвардами – с первых минут в атаке выйдут Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау. У старой синьоры в нападении сыграет только Джонатан Дэвид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча Милана и Ювентуса начнется 26 апреля в 21:45 по Киеву на стадионе Сан-Сиро в Милане.
Стартовые составы на матч Милан – Ювентус:
Милан: Меньян, Габбиа, Томори, Бартезаги, Павлович, Рабьо, Фофана, Модрич, Пулишич, Леау, Салемакерс.
Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Келли, Камбьязо, Локателли, Маккенни, Тюрам-Юльен, Консейсау, Дэвид, Бога.
