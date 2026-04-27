Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Энрике принял негативное решение по Забарному после признания во Франции
Лига чемпионов
27 апреля 2026, 22:49 |
1313
2

Энрике принял негативное решение по Забарному после признания во Франции

Илья не сыграет против «Баварии»

Во вторник, 28 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».

По информации источника, наставник французского клуба Луис Энрике продолжит игнорировать Илью Забарного в матчах Лиги чемпионов – против мюнхенцев в центре защиты сыграют Маркиньос и Вильян Пачо, а украинец начнет игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Забарный получил признание во Франции – центрбек вместе с Романом Яремчуком попали в символическую сборную 31-го тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания Lequipe.

Илья Забарный Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Луис Энрике ПСЖ Бавария
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
це зрозуміло, коней на переправі не міняють. Забарний мав шанси проявити себе в групі ЛЧ, але їх просрав
Ответить
0
Баварія повинна пройти ПСЖ.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем