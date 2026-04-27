Энрике принял негативное решение по Забарному после признания во Франции
Илья не сыграет против «Баварии»
Во вторник, 28 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».
По информации источника, наставник французского клуба Луис Энрике продолжит игнорировать Илью Забарного в матчах Лиги чемпионов – против мюнхенцев в центре защиты сыграют Маркиньос и Вильян Пачо, а украинец начнет игру на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Забарный получил признание во Франции – центрбек вместе с Романом Яремчуком попали в символическую сборную 31-го тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания Lequipe.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
