Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 21:19 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:30
Динамо впервые с 1 августа 2009 года пропустило в Кривом Роге

Гостевая сухая серия киевлян во встречах с криворожцами прервалась на 578-й минуте

ФК Кривбасс

Венесуэльский хавбек «Кривбасса» Глейкер Мендоса прервал сухую серию «Динамо» в гостевых поединках с бело-красно-черными, которая составила 578 минут. Последний раз киевляне пропускали в Кривом Роге 1 августа 2009 года – 3:1. В истории чемпионатов Украины дольше оставались «сухими» на чужих полях только «Динамо» в поединках с «Арсеналом» – 1025 минут, «Металлист» с «Таврией» – 688 и «Ильичевец» с «Кривбассом» – 608.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые сухие серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Период

1025'*

Динамо

Арсенал

10.06.2004 - 30.09.2018

688'*

Металлист

Таврия

12.11.2006 - 21.07.2013

608'

Ильичевец

Кривбасс

09.11.2002 - 31.07.2010

578'

Динамо

Кривбасс

01.08.2009 - 26.04.2026

574'

Динамо

Кривбасс

12.07.1999 - 10.03.2007

572’

Шахтер

Кривбасс

20.10.2007 - 20.08.2023

550'

Динамо

Металлист

11.07.1998 02.04.2006

539'

Металлург Д

Карпаты

21.04.2001 - 23.11.2008

527'

Днепр

Заря

19.03.1993 - 26.05.2009

521'

Днепр

Таврия

16.04.2005 - 01.11.2009

* серия не закончена.

Игрок Оболони Семенов: «Пропустили трижды со стандартов. Так быть не может»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У меня просто не было другого выхода»
Арда ТУРАН: «Особая благодарность, я очень их ценю»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 200
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Футбол | 26 апреля 2026, 20:37 0
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби

Григорий Козловский предвидел разгром?

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 13:20
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26.04.2026, 15:47
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Популярные новости
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 6
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 65
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
