Динамо впервые с 1 августа 2009 года пропустило в Кривом Роге

Венесуэльский хавбек «Кривбасса» Глейкер Мендоса прервал сухую серию «Динамо» в гостевых поединках с бело-красно-черными, которая составила 578 минут. Последний раз киевляне пропускали в Кривом Роге 1 августа 2009 года – 3:1. В истории чемпионатов Украины дольше оставались «сухими» на чужих полях только «Динамо» в поединках с «Арсеналом» – 1025 минут, «Металлист» с «Таврией» – 688 и «Ильичевец» с «Кривбассом» – 608.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые сухие серии во встречах двух клубов

Серия Клуб Соперник Период 1025'* Динамо Арсенал 10.06.2004 - 30.09.2018 688'* Металлист Таврия 12.11.2006 - 21.07.2013 608' Ильичевец Кривбасс 09.11.2002 - 31.07.2010 578' Динамо Кривбасс 01.08.2009 - 26.04.2026 574' Динамо Кривбасс 12.07.1999 - 10.03.2007 572’ Шахтер Кривбасс 20.10.2007 - 20.08.2023 550' Динамо Металлист 11.07.1998 02.04.2006 539' Металлург Д Карпаты 21.04.2001 - 23.11.2008 527' Днепр Заря 19.03.1993 - 26.05.2009 521' Днепр Таврия 16.04.2005 - 01.11.2009

* серия не закончена.