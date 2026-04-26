Динамо впервые с 1 августа 2009 года пропустило в Кривом Роге
Гостевая сухая серия киевлян во встречах с криворожцами прервалась на 578-й минуте
Венесуэльский хавбек «Кривбасса» Глейкер Мендоса прервал сухую серию «Динамо» в гостевых поединках с бело-красно-черными, которая составила 578 минут. Последний раз киевляне пропускали в Кривом Роге 1 августа 2009 года – 3:1. В истории чемпионатов Украины дольше оставались «сухими» на чужих полях только «Динамо» в поединках с «Арсеналом» – 1025 минут, «Металлист» с «Таврией» – 688 и «Ильичевец» с «Кривбассом» – 608.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые сухие серии во встречах двух клубов
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
1025'*
|
Динамо
|
Арсенал
|
10.06.2004 - 30.09.2018
|
688'*
|
Металлист
|
Таврия
|
12.11.2006 - 21.07.2013
|
608'
|
Ильичевец
|
Кривбасс
|
09.11.2002 - 31.07.2010
|
578'
|
Динамо
|
Кривбасс
|
01.08.2009 - 26.04.2026
|
574'
|
Динамо
|
Кривбасс
|
12.07.1999 - 10.03.2007
|
572’
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
20.10.2007 - 20.08.2023
|
550'
|
Динамо
|
Металлист
|
11.07.1998 02.04.2006
|
539'
|
Металлург Д
|
Карпаты
|
21.04.2001 - 23.11.2008
|
527'
|
Днепр
|
Заря
|
19.03.1993 - 26.05.2009
|
521'
|
Днепр
|
Таврия
|
16.04.2005 - 01.11.2009
* серия не закончена.
