  4. Динамо забило 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины
26 апреля 2026, 21:13 | Обновлено 26 апреля 2026, 21:16
Динамо забило 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Матвей Пономаренко

Гол Матвея Пономаренко стал 100-м для «Динамо» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. На этом киевляне не остановились и поставили еще 5 автографов в воротах бело-красно-черных. Больше мячей бело-синие забили в УПЛ только «Ворскле» (129), «Черноморцу» (121). «Заре» (120), «Мариуполю» и запорожскому «Металлургу» (по – 110). 62 раза киевляне поражали ворота криворожцев дома и 43 – в гостях. Авторами 105 голов стали 48 динамовцев и один «самострельщик» бело-красно-черных. При этом чаще других заставляли голкиперов «Кривбасса» доставать мяч из сетки Сергей Ребров – 11 раз, Андрей Ярмоленко – 10, Горан Гавранчич, Максим Шацких – по 6 и Андрей Шевченко - 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Минута

Счет

Вратарь Кривбасса

1-й

16.10.1992

Сергей РЕБРОВ

90' (1:1)

1:1 (д)

Анатолий ЧИСТОВ

10-й

23.10.1995

Сергей РЕБРОВ

14' (2:0)

3:0 (д)

Валерий ВОРОБЬЕВ

20-й

10.04.1997

Сергей РЕБРОВ

30' (п) (2:0)

2:0 (г)

Николай ЗБАРАХ

30-й

17.03.2001

Артем ЯШКИН

3' (1:0)

4:2 (д)

Олег ОСТАПЕНКО

40-й

22.09.2001

Александр МЕЛАЩЕНКО

88' (7:0)

7:0 (г)

Андрей ЛАЗАРЧУК

50-й

04.12.2004

Олег ГУСЕВ

30' (2:0)

2:0 (г)

Александр ГОРЯИНОВ

60-й

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

90+6' (1:1)

1:1 (г)

Игорь БАЖАН

70-й

01.08.2009

Артем МИЛЕВСКИЙ

61' (2:0)

3:1 (г)

Андрей ФЕДОРЕНКО

80-й

11.03.2012

Адмир МЕХМЕДИ

90+8' (3:0)

3:0 (г)

Артем ШТАНЬКО

90-й

18.05.2024

Николай ШАПАРЕНКО

6' (2:0)

3:1 (д)

Богдан ХОМА

100-й

26.04.2026

Матвей ПОНОМАРЕНКО

15' (1:1)

6:5 (г)

Александр КЕМКИН
