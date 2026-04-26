Динамо забило 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Матвей Пономаренко
Гол Матвея Пономаренко стал 100-м для «Динамо» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. На этом киевляне не остановились и поставили еще 5 автографов в воротах бело-красно-черных. Больше мячей бело-синие забили в УПЛ только «Ворскле» (129), «Черноморцу» (121). «Заре» (120), «Мариуполю» и запорожскому «Металлургу» (по – 110). 62 раза киевляне поражали ворота криворожцев дома и 43 – в гостях. Авторами 105 голов стали 48 динамовцев и один «самострельщик» бело-красно-черных. При этом чаще других заставляли голкиперов «Кривбасса» доставать мяч из сетки Сергей Ребров – 11 раз, Андрей Ярмоленко – 10, Горан Гавранчич, Максим Шацких – по 6 и Андрей Шевченко - 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Динамо в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь Кривбасса
|
1-й
|
16.10.1992
|
Сергей РЕБРОВ
|
90' (1:1)
|
1:1 (д)
|
Анатолий ЧИСТОВ
|
10-й
|
23.10.1995
|
Сергей РЕБРОВ
|
14' (2:0)
|
3:0 (д)
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
20-й
|
10.04.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
30' (п) (2:0)
|
2:0 (г)
|
Николай ЗБАРАХ
|
30-й
|
17.03.2001
|
Артем ЯШКИН
|
3' (1:0)
|
4:2 (д)
|
Олег ОСТАПЕНКО
|
40-й
|
22.09.2001
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
88' (7:0)
|
7:0 (г)
|
Андрей ЛАЗАРЧУК
|
50-й
|
04.12.2004
|
Олег ГУСЕВ
|
30' (2:0)
|
2:0 (г)
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
60-й
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
90+6' (1:1)
|
1:1 (г)
|
Игорь БАЖАН
|
70-й
|
01.08.2009
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
61' (2:0)
|
3:1 (г)
|
Андрей ФЕДОРЕНКО
|
80-й
|
11.03.2012
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
90+8' (3:0)
|
3:0 (г)
|
Артем ШТАНЬКО
|
90-й
|
18.05.2024
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
6' (2:0)
|
3:1 (д)
|
Богдан ХОМА
|
100-й
|
26.04.2026
|
Матвей ПОНОМАРЕНКО
|
15' (1:1)
|
6:5 (г)
|
Александр КЕМКИН
