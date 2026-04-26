Динамо забило 100-й мяч Кривбассу в чемпионатах Украины

Гол Матвея Пономаренко стал 100-м для «Динамо» в матчах с «Кривбассом» в чемпионатах Украины. На этом киевляне не остановились и поставили еще 5 автографов в воротах бело-красно-черных. Больше мячей бело-синие забили в УПЛ только «Ворскле» (129), «Черноморцу» (121). «Заре» (120), «Мариуполю» и запорожскому «Металлургу» (по – 110). 62 раза киевляне поражали ворота криворожцев дома и 43 – в гостях. Авторами 105 голов стали 48 динамовцев и один «самострельщик» бело-красно-черных. При этом чаще других заставляли голкиперов «Кривбасса» доставать мяч из сетки Сергей Ребров – 11 раз, Андрей Ярмоленко – 10, Горан Гавранчич, Максим Шацких – по 6 и Андрей Шевченко - 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо в матчах с Кривбассом в чемпионатах Украины