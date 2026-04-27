  4. СУРКИС: «Если я расскажу, ему будет неловко смотреть в глаза болельщикам»
Президент киевлян раскритиковал судейство

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал судейство в украинском футболе.

«Нужно обращать внимание на судейство. Посчитайте, сколько у нас отобрали очков. С «Шахтером» – пенальти на Шоле, «Металлист 1925», мы вели 1:0, пенальти на Буяльском. Посчитайте, сколько у нас было очков... я сейчас не оправдываюсь, да, мы не показываем чемпионский футбол. Но футбол должен быть честным и справедливым, а не таким, как с «Зарей», где пенальти точно не было.

Я не буду молчать об этом в следующем сезоне. Когда одним командам дают, а другим нет. Мы будем играть до последнего. Я хочу, чтобы матч с «Шахтером» прошел без скандалов, я знаю, как у нас назначаются судьи, и если я скажу еще громче, то кому-то будет очень неудобно смотреть болельщикам в глаза. Но пока я молчу, но надо разобраться, нам надо сделать наш чемпионат честным и прозрачным», – сказал Суркис.

Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
