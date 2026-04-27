Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Безумный дуэт. Салах получил интересный вариант продолжения карьеры
Англия
27 апреля 2026, 23:49 | Обновлено 27 апреля 2026, 23:50
Безумный дуэт. Салах получил интересный вариант продолжения карьеры

Вингер Ливерпуля может стать игроком Аль-Насра

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Саудовский «Аль-Наср» интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает местное издание Okaz.

По информации источника, руководство клуба Про-лиги хочет подписать 33-летнего футболиста, чтобы сформировать топ-дуэт в атаке вместе с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Летом он покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента.

Ливерпуль трансферы свободный агент Мохамед Салах трансферы АПЛ Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитрий Вус Источник: Okaz
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем