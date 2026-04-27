Безумный дуэт. Салах получил интересный вариант продолжения карьеры

Саудовский «Аль-Наср» интересуется египетским вингером английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает местное издание Okaz.

По информации источника, руководство клуба Про-лиги хочет подписать 33-летнего футболиста, чтобы сформировать топ-дуэт в атаке вместе с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. Летом он покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента.