Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
28 апреля 2026, 08:42 |
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины

Ягольник озвучил свой список

Известный украинский продюсер, поэт, композитор, драматург и ведущий радио- и телепрограмм Александр Ягольник рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить сборную Украины.

«На мой взгляд, Мирон Маркевич — это идеальный вариант, учитывая его бэкграунд. И то, что, как говорят, он долгое время не тренировал — это еще ничего не значит. Ведь он — как многолетнее выдержанное вино из лучших сортов винограда. Его многолетний выдающийся для украинского футбола опыт, его понятие чести и достоинства, как и ощущение необходимости победы для украинской нации — это именно то, чего не хватало в ауре нашей национальной сборной.

Вторая, на мой взгляд, интересная кандидатура — Николай Павлов (если, конечно, его еще интересует тренерская работа), ведь, на мой взгляд, он свою «лебединую песню главного тренера» в футболе еще не спел. У него «в запасе» всегда были интересные идеи, и он умел находить общий язык со всеми игроками, даже со звездами.

Третья кандидатура заслуживает внимания — Александр Рябоконь. То, как он поднял «Левый берег» и сделал команду реальным претендентом на повышение в классе, — далеко не единственные его тренерские достоинства. Нужно также учитывать, как у него заиграли футболисты с второлиговым прошлым, которые сейчас выглядят не хуже бразильцев. А еще его успехи в работе с «Десной», его интересные тактические схемы построения игры даже с тем составом, который у него под рукой. На мой взгляд, все это доказывает его талант как тренера с особым взглядом на игру и умением достигать нужного результата», – сказал Ягольник.

Мирон Маркевич Александр Рябоконь Николай Павлов сборная Украины по футболу назначение тренера Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем