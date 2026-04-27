В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины, в УАФ продолжается обсуждение кандидатов на его замену.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, в Украинской ассоциации футбола большинство поддерживает кандидатуру Мирона Маркевича. Однако есть люди, которые рассматривают и другую кандидатуру – Игоря Йовичевича. Третьим в списке кандидатов идет Андре Мальдера.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».