Сборная УКРАИНЫ
27 апреля 2026, 08:15 |
226
1

В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной

Большинство в ассоциации поддерживает Маркевича

27 апреля 2026, 08:15 |
226
1 Comments
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
УАФ. Мирон Маркевич

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины, в УАФ продолжается обсуждение кандидатов на его замену.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, в Украинской ассоциации футбола большинство поддерживает кандидатуру Мирона Маркевича. Однако есть люди, которые рассматривают и другую кандидатуру – Игоря Йовичевича. Третьим в списке кандидатов идет Андре Мальдера.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
будет еще хуже
