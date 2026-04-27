В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Большинство в ассоциации поддерживает Маркевича
Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины, в УАФ продолжается обсуждение кандидатов на его замену.
Как отмечает журналист Игорь Бурбас, в Украинской ассоциации футбола большинство поддерживает кандидатуру Мирона Маркевича. Однако есть люди, которые рассматривают и другую кандидатуру – Игоря Йовичевича. Третьим в списке кандидатов идет Андре Мальдера.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
