Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шахтер его захочет купить». Бывший скаут горняков – о покере Мендосы
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 20:11 | Обновлено 26 апреля 2026, 20:17
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Алексей Чередник, в карьере которого были выступления за «Днепр», «Черноморец», запорожский «Металлург» и «Кривбасс», поделился со Sport.ua впечатлениями от рекордного в истории УПЛ матча «Кривбасс» – «Динамо» (5:6).

– В последнее время от футбола я немного отошел. Однако сегодня днем ​​на моем мобильном телефоне начались звонки по поводу матча в Кривом Роге. Так я узнал, что в нем после первого тайма «Кривбасс» выигрывал 4:1. Мне сообщили, что после того как счет был 1:1, через некоторое время стало 2:1, затем 3:1, а незадолго до перерыва и 4:1. А когда услышал, что все четыре мяча забил криворожец Мендоса, я сказал две вещи: этого игрока теперь захочет приобрести «Шахтер», а победителем в матче станет «Динамо». Если не верите – у меня есть свидетели (улыбается).

– На чем основывается ваше убеждение по поводу Мендосы?

– Я в этом уверен. В осенней части нынешнего чемпионата стоило игроку ЛНЗ Просперу выйти в лидеры в списке бомбардиров, забив несколько важных для своей команды мячей, как его купил донецкий клуб. Так в «Шахтере» часто бывает. Мне помнится, как двух игроков «Борисфена» – Деркача и Трусевича изъявил желание видеть в своей команде Мирча Луческу – и где они потом оказались? Теперь могу с уверенностью сказать, что Мендоса может уже одевать майку «Шахтера». Я даже могу ему подарить ее.

Тридцать лет назад, завершив активные выступления в футболе, Алексей Чередник перешел на тренерскую работу. Был главным тренером «Кривбасса», запорожского «Торпедо», а затем работал скаутом «Днепра» и «Шахтера». В селекционной службе донецкого клуба он провел 21 год.

По теме:
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ
Глейкер Мендоса побил рекорд Георгия Судакова. Все покеры в УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог статистика Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Глейкер Мендоса Шахтер Донецк инсайд Мнение эксперта Алексей Чередник
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
Футбол | 26 апреля 2026, 18:44 0
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»

Тренер «Металлиста 1925» поделился эмоциями от ничейного поединка

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 195
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26.04.2026, 09:12
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 13:20
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 6
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем