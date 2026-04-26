«Шахтер его захочет купить». Бывший скаут горняков – о покере Мендосы

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Алексей Чередник, в карьере которого были выступления за «Днепр», «Черноморец», запорожский «Металлург» и «Кривбасс», поделился со Sport.ua впечатлениями от рекордного в истории УПЛ матча «Кривбасс» – «Динамо» (5:6).

– В последнее время от футбола я немного отошел. Однако сегодня днем ​​на моем мобильном телефоне начались звонки по поводу матча в Кривом Роге. Так я узнал, что в нем после первого тайма «Кривбасс» выигрывал 4:1. Мне сообщили, что после того как счет был 1:1, через некоторое время стало 2:1, затем 3:1, а незадолго до перерыва и 4:1. А когда услышал, что все четыре мяча забил криворожец Мендоса, я сказал две вещи: этого игрока теперь захочет приобрести «Шахтер», а победителем в матче станет «Динамо». Если не верите – у меня есть свидетели (улыбается).

– На чем основывается ваше убеждение по поводу Мендосы?

– Я в этом уверен. В осенней части нынешнего чемпионата стоило игроку ЛНЗ Просперу выйти в лидеры в списке бомбардиров, забив несколько важных для своей команды мячей, как его купил донецкий клуб. Так в «Шахтере» часто бывает. Мне помнится, как двух игроков «Борисфена» – Деркача и Трусевича изъявил желание видеть в своей команде Мирча Луческу – и где они потом оказались? Теперь могу с уверенностью сказать, что Мендоса может уже одевать майку «Шахтера». Я даже могу ему подарить ее.

Тридцать лет назад, завершив активные выступления в футболе, Алексей Чередник перешел на тренерскую работу. Был главным тренером «Кривбасса», запорожского «Торпедо», а затем работал скаутом «Днепра» и «Шахтера». В селекционной службе донецкого клуба он провел 21 год.