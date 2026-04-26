Ман Сити и Челси в пятый раз сыграют между собой в финале крупных турниров

В финальном матче Кубка Англии встретятся Манчестер Сити и Челси.

Для команд это будет пятая встреча в финалах крупных турниров.

Дважды команды играли в матче за Суперкубок Англии (две победы Манчестер Сити), однажды – в финале Кубка английской лиги (Манчестер Сити) и однажды – в финале Лиги чемпионов (Челси).

В финале Кубка Англии команды встретятся впервые в истории.

Матчи между Манчестер Сити и Челси в финалах разных турниров

2026, Кубок Англии, Манчестер Сити – Челси.

2021, Лига чемпионов, Челси – Манчестер Сити – 1:0

2019, Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)

2018, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0

2012, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 3:2