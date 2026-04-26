Ман Сити и Челси в пятый раз сыграют между собой в финале крупных турниров

Кубок Англии26 апреля 2026, 19:52 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:53
В финальном матче Кубка Англии встретятся Манчестер Сити и Челси.
Для команд это будет пятая встреча в финалах крупных турниров.
Дважды команды играли в матче за Суперкубок Англии (две победы Манчестер Сити), однажды – в финале Кубка английской лиги (Манчестер Сити) и однажды – в финале Лиги чемпионов (Челси).
В финале Кубка Англии команды встретятся впервые в истории.
Матчи между Манчестер Сити и Челси в финалах разных турниров
- 2026, Кубок Англии, Манчестер Сити – Челси.
- 2021, Лига чемпионов, Челси – Манчестер Сити – 1:0
- 2019, Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)
- 2018, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0
- 2012, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 3:2
