  4. Ман Сити и Челси в пятый раз сыграют между собой в финале крупных турниров
26 апреля 2026, 19:52 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:53
Ман Сити и Челси в пятый раз сыграют между собой в финале крупных турниров

В финале Кубка Англии это будет первая встреча между командами

Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче Кубка Англии встретятся Манчестер Сити и Челси.

Для команд это будет пятая встреча в финалах крупных турниров.

Дважды команды играли в матче за Суперкубок Англии (две победы Манчестер Сити), однажды – в финале Кубка английской лиги (Манчестер Сити) и однажды – в финале Лиги чемпионов (Челси).

В финале Кубка Англии команды встретятся впервые в истории.

Матчи между Манчестер Сити и Челси в финалах разных турниров

  • 2026, Кубок Англии, Манчестер Сити – Челси.
  • 2021, Лига чемпионов, Челси – Манчестер Сити – 1:0
  • 2019, Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Челси – 0:0 (4:3 – по пенальти)
  • 2018, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 2:0
  • 2012, Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 3:2
По теме:
Проблемы у немцев. Бавария потеряла игрока перед матчем с ПСЖ
Определена финальная пара Кубка Англии 2025/26. Когда и где состоится матч?
Гвардиола прокомментировал камбэк и выход Ман Сити в финал Кубка Англии
Кубок Англии по футболу Челси Манчестер Сити статистика Лига чемпионов Кубок английской лиги по футболу Суперкубок Англии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26 апреля 2026, 12:33 2
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике

Комментатор Игорь Бойко хотел бы увидеть Георгия в составе «Наполи»

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26 апреля 2026, 09:12 2
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Махарадзе решил опозориться

Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26.04.2026, 18:45
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Полесье – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футбол | 25.04.2026, 20:25
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Популярные новости
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 6
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 16
Теннис
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
