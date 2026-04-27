Буковина готовит трансфер дорогого игрока под выход в УПЛ

Черновицкая «Буковина» интересуется украинским вингером львовских «Карпат» Ильей Квасницей, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, предварительные переговоры между владельцами клубов о трансфере 22-летнего футболиста уже ведутся.

В сезоне 2025/26 Илья Квасница провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Квасницей интересовались в Англии.