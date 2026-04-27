Украина. Первая лига27 апреля 2026, 21:37 | Обновлено 27 апреля 2026, 21:41
406
0
Буковина готовит трансфер дорогого игрока под выход в УПЛ
Илья Квасница может покинуть Карпаты
Черновицкая «Буковина» интересуется украинским вингером львовских «Карпат» Ильей Квасницей, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».
По информации источника, предварительные переговоры между владельцами клубов о трансфере 22-летнего футболиста уже ведутся.
В сезоне 2025/26 Илья Квасница провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Ильей Квасницей интересовались в Англии.
