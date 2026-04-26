Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип
Иван Варфоломеев стал частью сказки «Линкольна»
22-летний полузащитник Иван Варфоломеев выиграл первый в своей профессиональной карьере трофей в составе английского клуба «Линкольн Сити».
Команда украинца за тур до завершения сезона лишила соперников даже математических шансов на борьбу.
«Линкольн Сити» после 45 матчей Первой лиги набрал 100 очков и досрочно выиграл чемпионат.
Выход клуба вместе с украинцем в Чемпионшип стал историческим, поскольку «Линкольн Сити» ждал этого достижения 65 лет.
Команда подняла над головой долгожданный трофей после домашней победы над «Уикомом» (4:3) и смогла отпраздновать триумф вместе с болельщиками.
Последний матч в Первой лиге команда украинца проведёт 2 мая на выезде против «Порт Вейла».
Иван перебрался в английский клуб летом 2025 года. С тех пор украинец отыграл 35 матчей, забил один мяч и отдал три ассиста.
🏆 Your @SkyBetLeagueOne champions! pic.twitter.com/osEe5KTJoT— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) April 25, 2026
❤️ This group. pic.twitter.com/8k8BaF13dO— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) April 25, 2026
😮💨 Sensational. pic.twitter.com/ZqmN7m0GkB— Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) April 25, 2026
