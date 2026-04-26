26 апреля 2026, 17:51 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:57
2014
1

Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип

Иван Варфоломеев стал частью сказки «Линкольна»

26 апреля 2026, 17:51 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:57
2014
1 Comments
Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Варфоломеев

22-летний полузащитник Иван Варфоломеев выиграл первый в своей профессиональной карьере трофей в составе английского клуба «Линкольн Сити».

Команда украинца за тур до завершения сезона лишила соперников даже математических шансов на борьбу.

«Линкольн Сити» после 45 матчей Первой лиги набрал 100 очков и досрочно выиграл чемпионат.

Выход клуба вместе с украинцем в Чемпионшип стал историческим, поскольку «Линкольн Сити» ждал этого достижения 65 лет.

Команда подняла над головой долгожданный трофей после домашней победы над «Уикомом» (4:3) и смогла отпраздновать триумф вместе с болельщиками.

Последний матч в Первой лиге команда украинца проведёт 2 мая на выезде против «Порт Вейла».

Иван перебрался в английский клуб летом 2025 года. С тех пор украинец отыграл 35 матчей, забил один мяч и отдал три ассиста.

ВИДЕО. Празднование клуба «Линкольн Сити»

Фотогалерея Варфоломеева с трофеем:

По теме:
Источник: Салах уже сыграл свой последний матч за Ливерпуль
Джеррард планирует вернуться к работе в Англии
Джордан Айю в шестой раз в карьере вылетел в низший дивизион
Иван Варфоломеев чемпионат Англии по футболу Линкольн Сити
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26 апреля 2026, 10:05 1
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола

Тренер получил дисквалификацию на один матч

БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
Футбол | 26 апреля 2026, 18:44 0
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»

Тренер «Металлиста 1925» поделился эмоциями от ничейного поединка

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26.04.2026, 15:47
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 26.04.2026, 17:30
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Чую, Лінкольн наступного сезону і в Чемпіоншипі пошуршить. 
Популярные новости
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
25.04.2026, 07:24 15
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 6
Футбол
