Украинец выиграл чемпионат Англии. Команда поднялась в Чемпионшип

22-летний полузащитник Иван Варфоломеев выиграл первый в своей профессиональной карьере трофей в составе английского клуба «Линкольн Сити».

Команда украинца за тур до завершения сезона лишила соперников даже математических шансов на борьбу.

«Линкольн Сити» после 45 матчей Первой лиги набрал 100 очков и досрочно выиграл чемпионат.

Выход клуба вместе с украинцем в Чемпионшип стал историческим, поскольку «Линкольн Сити» ждал этого достижения 65 лет.

Команда подняла над головой долгожданный трофей после домашней победы над «Уикомом» (4:3) и смогла отпраздновать триумф вместе с болельщиками.

Последний матч в Первой лиге команда украинца проведёт 2 мая на выезде против «Порт Вейла».

Иван перебрался в английский клуб летом 2025 года. С тех пор украинец отыграл 35 матчей, забил один мяч и отдал три ассиста.

