ФОТО. Как Шахтер провел подготовку к матчу УПЛ против Кудровки

В матче 25-го тура УПЛ Шахтер встретится с Кудровкой. Игра пройдет 26 апреля в 18:00 во Львове на Арене Львов.

Шахтер лидирует в чемпионате Украины, набрав в 24 турах 57 очков. Преимущество горняков над главным преследователем – ЛНЗ – на данный момент составляет 6 баллов. Кроме того, горняки имеют лучшую в лиге разницу забитых и пропущенных мячей: 56–15 (+41). Увеличить отрыв от конкурентов подопечным Арды Турана удалось благодаря двум последним победам: неделю назад обыграно Полесье (1:0), а в четверг в перенесенной игре преодолено сопротивление Зари (2:1) благодаря мячам Проспера Оба (дебютный гол нигерийца за клуб) и Артема Бондаренко.

Во второй части сезона оранжево-черные выиграли 7 из 8 матчей УПЛ, а в целом беспроигрышная серия в национальном первенстве насчитывает уже 16 игр. Лучшими бомбардирами команды в этом сезоне являются Кауан Элиас (11 голов и 6 ассистов), Лука Мейреллиш (10 голов и 2 ассиста) и Педриньо (8 голов и 9 ассистов).

На следующей неделе Шахтер ждет первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА с английским Кристал Пэлас. Встреча состоится в четверг, 30 апреля, на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша). Билеты на игру – еще в продаже.

Кудровка проводит дебютный сезон в УПЛ и находится на 13-й позиции, то есть в зоне переходных матчей. В 24 играх команда набрала 21 очко (разница мячей: 25–39), поэтому прямой вылет черниговцам почти не угрожает (в запасе есть 9 баллов), а от спасительного, 12-го места они отстают на 3 очка. Весеннюю часть сезона подопечные Василия Баранова начали с победы и трех ничьих, однако в последний месяц потерпели четыре подряд поражения. Так, в прошлом туре Кудровка уступила на выезде Металлисту 1925 (0:1), пропустив на последней компенсированной минуте. Самыми результативными игроками команды являются Андрей Сторчоус (8 голов и 1 ассист) и Александр Козак (3 гола и 2 ассиста).

Первый и единственный официальный матч между Шахтером и Кудровкой состоялся 26 октября 2025 года в первом круге УПЛ. Горняки забили по два мяча в каждом из таймов – дубль оформил Кауан Элиас, по голу на счету Олега Очеретько и Антона Глущенко. Зафиксирована победа Шахтера 4:0.

Матч Кудровка – Шахтер будет обслуживать бригада арбитров во главе с Романом Блавацким. Ассистенты – Василий Остапчук и Владислав Дрыкин. Арбитр VAR – Виталий Романов. Ассистент арбитра VAR – Александр Корнийко.

