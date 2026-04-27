Украинский форвард оформил дубль в Германии и забил уже 15 голов в сезоне

Украинский форвард Дмитрий Богданов, который является воспитанником киевского «Динамо», забил 14-й и 15-й голы в структуре немецкого клуба «Унион Берлин».

Талантливый 19-летний футболист оформил дубль в составе U-19 в матче юношеской Бундеслиги, в котором его команда победила леверкузенский «Байер» U-19 со счетом 3:1.

Эта победа позволила «Унион Берлину» улучшить свое положение в турнирной таблице и подняться на пятое место. Отставание от лидера – «Хоффенхайма» – сократилось до шести баллов.

В нынешнем сезоне Богданов провел 13 матчей за U-19, в которых записал на свой счет 15 реззультативных ударов. В активе форварда – одна игра за первую команду в Кубке Германии (один ассист) и один поединок в Бундеслиге.

Богданов покинул киевское «Динамо» в июле 2022 года и присоединился к дрезденскому «Динамо», в футболке которого провел 51 матч и забил 35 мячей.

В августе 2025 года присоединился к «Унион Берлину», где стал одним из ключевых футболистов U-19 и регулярно привлекается к тренировкам с первой командой.