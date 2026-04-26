Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ Полесье – Оболонь

Наставники команд Полесье и Оболонь – Руслан Ротань и Александр Антоненко соответственно – назвали стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ 2025/26.

Встреча пройдет на Центральном стадионе в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

В таблице чемпионата Украины Полесье занимает четвертое место с 46 очками. Оболонь с 26 баллами располагается на 11-й позиции.

Стартовые составы на матч Полесье – Оболонь

Полесье: Волинец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Федор, Майсурадзе, Чоботенко, Брагару, Гайдучик.

Оболонь: Марченко, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бычек, Слободян, Суханов.

