Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ Полесье – Оболонь
Встреча начнется 26 апреля в 18:00 по Киеву в Житомире
Наставники команд Полесье и Оболонь – Руслан Ротань и Александр Антоненко соответственно – назвали стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ 2025/26.
Встреча пройдет на Центральном стадионе в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
В таблице чемпионата Украины Полесье занимает четвертое место с 46 очками. Оболонь с 26 баллами располагается на 11-й позиции.
Стартовые составы на матч Полесье – Оболонь
Полесье: Волинец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Федор, Майсурадзе, Чоботенко, Брагару, Гайдучик.
Оболонь: Марченко, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бычек, Слободян, Суханов.
