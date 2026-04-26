Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ Полесье – Оболонь
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 17:23 |
529
0

Обнародованы стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ Полесье – Оболонь

Встреча начнется 26 апреля в 18:00 по Киеву в Житомире

Коллаж Sport.ua

Наставники команд Полесье и Оболонь – Руслан Ротань и Александр Антоненко соответственно – назвали стартовые составы на матч 25-го тура УПЛ 2025/26.

Встреча пройдет на Центральном стадионе в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Украины Полесье занимает четвертое место с 46 очками. Оболонь с 26 баллами располагается на 11-й позиции.

Стартовые составы на матч Полесье – Оболонь

Полесье: Волинец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский, Федор, Майсурадзе, Чоботенко, Брагару, Гайдучик.

Оболонь: Марченко, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бычек, Слободян, Суханов.

Инфографика

Александр Антоненко Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Полесье Житомир Оболонь Киев Полесье - Оболонь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем