Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Триллер в Ла Лиге. Райо вырвал ничью против Сосьедада в матче на 6 голов
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.04.2026 15:00 – FT 3 : 3
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 апреля 2026, 17:15 |
70
0

Триллер в Ла Лиге. Райо вырвал ничью против Сосьедада в матче на 6 голов

Игра завершилась со счетом 3:3

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

Еще до 84-й минуты хозяева поля «проигрывали» 1:3, но до конца матча сумели сравнять счет.

Интересно, что в ходе игры два гола «Райо» были отменены арбитром после просмотра VAR, а «Реал Сосьедад» один из своих голов забил с пенальти.

Ла Лига 2025/26. 32-й тур, 26 апреля
Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 3:3
Голы: Камельо, 30, Лежен, 84, Алемао, 90+9 – Оярсабаль, 22, 76 (пен.), Оускарссон, 63

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +12
Иси Паласон (Райо Вальекано) получает красную карточку.
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Педро Диас.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Лежён (Райо Вальекано), асcист Ильяс Ахомаш.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад), асcист Серхио Гомес.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Камельо (Райо Вальекано), асcист Ильяс Ахомаш.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), асcист Андер Барренечеа.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем