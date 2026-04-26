Триллер в Ла Лиге. Райо вырвал ничью против Сосьедада в матче на 6 голов

В воскресенье, 26 апреля 2026 года, состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде и завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще до 84-й минуты хозяева поля «проигрывали» 1:3, но до конца матча сумели сравнять счет.

Интересно, что в ходе игры два гола «Райо» были отменены арбитром после просмотра VAR, а «Реал Сосьедад» один из своих голов забил с пенальти.

Ла Лига 2025/26. 32-й тур, 26 апреля

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 3:3

Голы: Камельо, 30, Лежен, 84, Алемао, 90+9 – Оярсабаль, 22, 76 (пен.), Оускарссон, 63

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine