Йожеф САБО: «Я был удивлен его ошибками. Такое происходит не каждый день»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил игру голкипера киевлян Руслана Нещерета и вингера «Кривбасса» Глейкера Мендосы в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги, который завершился со счетом 6:5 в пользу столичного клуба.

– Глейкеру Мендосе, несмотря на поражение «Кривбасса», тоже можно занести этот матч в актив?

– Бесспорно. Все-таки не каждый день в нашем чемпионате футболист забивает четыре мяча, причем за один тайм и в ворота «Динамо». Но ему нужно поблагодарить Руслана Нещерета. Я был удивлен такими ошибками этого вратаря.