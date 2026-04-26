Ван Леувен раскрыл план на игру, позволивший забить 5 голов Динамо

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен дал комментарий после матча с «Динамо» (5:6).

– У нас был план на игру, мы должны были делать прессинг на защитников обороны, чтобы создавать ситуацию один в один для пары форвардов. У нас это получалось, мы знали, что у «Динамо» там будут молодые защитники, и Мендоса забил четыре фантастических гола. В перерыве говорили, что мы должны начинать первый тайм как при счете 0:0 и сделать больше работы в защите. К сожалению, у нас не получилось, мы получили голы в наши ворота и проиграли матч.

– Замена Дибанго не была слишком запоздалой?

– Не думаю, что она была запоздалой, нам требовалась энергия в атаку.

– Голкипер сегодня хорошо поработал?

– Первый гол – его ошибка, потому что мы просим его играть не через середину, а на фланг. Но у игроков есть свое видение во время матча.