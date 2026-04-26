  4. Ван Леувен раскрыл план на игру, позволивший забить 5 голов Динамо
26 апреля 2026, 16:35
1535
4

Ван Леувен раскрыл план на игру, позволивший забить 5 голов Динамо

Главный тренер «Кривбасса» рассказал о плане на игру

26 апреля 2026, 16:35 |
1535
4 Comments
Ван Леувен раскрыл план на игру, позволивший забить 5 голов Динамо
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен дал комментарий после матча с «Динамо» (5:6).

– У нас был план на игру, мы должны были делать прессинг на защитников обороны, чтобы создавать ситуацию один в один для пары форвардов. У нас это получалось, мы знали, что у «Динамо» там будут молодые защитники, и Мендоса забил четыре фантастических гола. В перерыве говорили, что мы должны начинать первый тайм как при счете 0:0 и сделать больше работы в защите. К сожалению, у нас не получилось, мы получили голы в наши ворота и проиграли матч.

– Замена Дибанго не была слишком запоздалой?

– Не думаю, что она была запоздалой, нам требовалась энергия в атаку.

– Голкипер сегодня хорошо поработал?

– Первый гол – его ошибка, потому что мы просим его играть не через середину, а на фланг. Но у игроков есть свое видение во время матча.

По теме:
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ
Рекорд в УПЛ. 11 голов: статистика безумного матча Динамо – Кривбасс
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Теннис | 25 апреля 2026, 20:15 2
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала

Жасмин Паолини не сумела одолеть Хейли Баптист в поединке третьего раунда

Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Футбол | 26 апреля 2026, 13:17 23
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам

Вскоре игра в футбол может всерьез измениться, и болельщикам нужно быть к этому готовыми

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26.04.2026, 10:05
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26.04.2026, 11:09
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Динамо іще 6 могло забивати по грі. 
м'яко кажучи - проср. ли другий тайм...
Головне питання не прозвучало. Скільки шуб занесли на команду в перерві матчу?
Популярные новости
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
