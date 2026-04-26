Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Сумасшествие! Ярмоленко ударом пяткой вывел Динамо вперед
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 15:42 | Обновлено 26 апреля 2026, 15:50
ВИДЕО. Сумасшествие! Ярмоленко ударом пяткой вывел Динамо вперед

Вингер киевской команды оформил дубль в ворота «Кривбасса»

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вывел «Динамо» вперед в матче 25-го тура УПЛ с «Кривбассом».

36-летний футболист, вышедший на замену, оформил дубль.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 88-й минуте встречи легенда киевской команды точно пробил пяткой по воротам хозяев поля, благодаря чему «бело-синие» вышли вперед, 6:5.

По теме:
Динамо и Кривбасс выдали самый результативный матч в истории УПЛ
Ярмоленко оформил 120-й и 121-й голы в УПЛ. Кому забивал?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Даниил Кирияка
Оцените материал
(72)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 1
Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Важный матч для обеих команд

Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26 апреля 2026, 09:41 1
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева

Представитель США одолел кубинца Ленье Перо единогласным решением судей

Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футбол | 25.04.2026, 20:25
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Футбол | 25.04.2026, 18:48
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Бартуловича просят принять сенсационное решение перед матчем против ЛНЗ
Футбол | 26.04.2026, 13:03
Бартуловича просят принять сенсационное решение перед матчем против ЛНЗ
Бартуловича просят принять сенсационное решение перед матчем против ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем