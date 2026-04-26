Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В 1/16 финала украинка сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы (США). Поединок начнется ориентироовчно в 16:00 по Киеву.

Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 4:2 в пользу Джессики.

Победительница поединка в четвертом раунде встретится с Кэти Макнелли.

