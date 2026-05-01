Знаменитый клуб хочет купить Цыганкова у Жироны за небольшие деньги

Турецкий «Трабзонспор» готовится усилить атакующие фланги и вновь вернулся к кандидатуре вингера Виктора Цыганкова.

По информации местных СМИ, в «Трабзонспоре» планируют усилить как правый, так и левый фланг атаки, и 28-летний украинец рассматривается как один из приоритетных вариантов.

Контракт Цыганкова с испанским клубом действует до 2027 года, однако уже со следующего лета он вступит в последний год соглашения, что может снизить его трансферную стоимость. Ориентировочная рыночная цена игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро, но может быть ниже из-за контрактной ситуации.

В текущем сезоне Ла Лиги украинец провел 27 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, оставаясь одним из ключевых игроков «Жироны».