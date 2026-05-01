Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Знаменитый клуб хочет купить Цыганкова у Жироны за небольшие деньги
Испания
01 мая 2026, 06:32 | Обновлено 01 мая 2026, 07:12
1304
0

Знаменитый клуб хочет купить Цыганкова у Жироны за небольшие деньги

Виктор может перейти в «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» готовится усилить атакующие фланги и вновь вернулся к кандидатуре вингера Виктора Цыганкова.

По информации местных СМИ, в «Трабзонспоре» планируют усилить как правый, так и левый фланг атаки, и 28-летний украинец рассматривается как один из приоритетных вариантов.

Контракт Цыганкова с испанским клубом действует до 2027 года, однако уже со следующего лета он вступит в последний год соглашения, что может снизить его трансферную стоимость. Ориентировочная рыночная цена игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро, но может быть ниже из-за контрактной ситуации.

В текущем сезоне Ла Лиги украинец провел 27 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи, оставаясь одним из ключевых игроков «Жироны».

Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем