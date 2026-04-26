26 апреля 2026, 16:13 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:13
Ключевой игрок Динамо пропустит поединок с Шахтером

Назар Волошин не сыграет с «горняками» из-за перебора желтых карточек

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Украинский вингер «Динамо» Назар Волошин пропустит поединок 26-го тура УПЛ с донецким «Шахтером».

У одного из ключевых футболистов киевской команды перебор желтых карточек. Крайнюю он получил в победной игре с «Кривбассом» (6:5), она и стала причиной для дисквалификации.

В текущем сезоне на счету Назара Волошина 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться восьмью голами и 13 голевыми передачами.

«Динамо» и «Шахтер» встретятся 3 мая в 18:00 по киевскому времени.

Назар Волошин (Динамо) дисквалификация Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Кривбасс - Динамо Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Даниил Кирияка
Це огидний ідіот, який мав отримати червону за відмашку. Хай краще відосіки знімає, ніж грає в футбол. Соромно за таких гравців  що ганблять Україну
Ну хоть какая то радость у спорт уа будет после этой игры...
Дивлячись на календар Шахтаря, який виставить свій резерв. То байдуже хто там буде грати в ОПЗЖ, цей матч для гірників вже нічого не значить 🫠
