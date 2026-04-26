Ключевой игрок Динамо пропустит поединок с Шахтером
Назар Волошин не сыграет с «горняками» из-за перебора желтых карточек
Украинский вингер «Динамо» Назар Волошин пропустит поединок 26-го тура УПЛ с донецким «Шахтером».
У одного из ключевых футболистов киевской команды перебор желтых карточек. Крайнюю он получил в победной игре с «Кривбассом» (6:5), она и стала причиной для дисквалификации.
В текущем сезоне на счету Назара Волошина 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться восьмью голами и 13 голевыми передачами.
«Динамо» и «Шахтер» встретятся 3 мая в 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
