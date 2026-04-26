Джордан Айю в шестой раз в карьере вылетел в низший дивизион

В свои 34 года нападающий Джордан Айю стал автором интересного достижения. Футболист сборной Ганы в шестой раз вылетел в низший дивизион вместе с пятью клубами.

Айю последние два года проводит в «Лестере», где забил 11 мячей в 71 матче, и вместе с недавним чемпионом Англии последовательно вылетел из Премьер-лиги и из Чемпионшипа.

Неприятности Айю начались в 2014 году с «Сошо», где он играл полсезона на правах аренды из «Марселя». «Лорьян» подписал нападающего на год, не подозревая о немедленном понижении в классе в 2015 году. Айю переехал в Бирмингем, и «Астон Вилла» сразу оказалась в Чемпионшипе (2016 год). «Проклятие Айю» сработало и с «Суонси» в 2018 году.