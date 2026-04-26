Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джордан Айю в шестой раз в карьере вылетел в низший дивизион
Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

В свои 34 года нападающий Джордан Айю стал автором интересного достижения. Футболист сборной Ганы в шестой раз вылетел в низший дивизион вместе с пятью клубами.

Айю последние два года проводит в «Лестере», где забил 11 мячей в 71 матче, и вместе с недавним чемпионом Англии последовательно вылетел из Премьер-лиги и из Чемпионшипа.

Неприятности Айю начались в 2014 году с «Сошо», где он играл полсезона на правах аренды из «Марселя». «Лорьян» подписал нападающего на год, не подозревая о немедленном понижении в классе в 2015 году. Айю переехал в Бирмингем, и «Астон Вилла» сразу оказалась в Чемпионшипе (2016 год). «Проклятие Айю» сработало и с «Суонси» в 2018 году.

Джордан Айю Лестер Сошо Марсель Лорьян Астон Вилла Суонси Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем