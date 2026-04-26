Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Романо подтвердил. К Челси присоединится нападающий с ценником 65 млн евро
Англия
26 апреля 2026, 17:28 | Обновлено 26 апреля 2026, 17:29
1

Бавария не активирует опцию выкупа Николаса Джексона

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Мюнхенская «Бавария» не активирует опцию выкупа в договоре аренды сенегальского нападающего лондонского «Челси» Николаса Джексона, которая составляет 65 миллионов евро. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист вернется в «Челси», где совместно со своими агентами и представителями клуба примет решение относительно своего будущего.

Не исключается, что летом Джексон покинет «Челси» на постоянной основе.

В сезоне 2025/26 Николас Джексон на правах аренды провел 29 матчей за «Баварию», отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Николасом Джексоном интересуется «Астон Вилла».

По теме:
Николас Джексон Челси Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
и правильно сделала, Бавария
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем