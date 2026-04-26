Романо подтвердил. К Челси присоединится нападающий с ценником 65 млн евро

Мюнхенская «Бавария» не активирует опцию выкупа в договоре аренды сенегальского нападающего лондонского «Челси» Николаса Джексона, которая составляет 65 миллионов евро. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний футболист вернется в «Челси», где совместно со своими агентами и представителями клуба примет решение относительно своего будущего.

Не исключается, что летом Джексон покинет «Челси» на постоянной основе.

В сезоне 2025/26 Николас Джексон на правах аренды провел 29 матчей за «Баварию», отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Николасом Джексоном интересуется «Астон Вилла».