  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Евгений Селезнев – человек с большой буквы»
Бывший игрок «Миная» Дмитрий Немчанинов вспомнил о пребывании в клубе Евгения Селезнева.

«Жека в течение периода в команде показал себя профессионалом. Пацан всегда отдавался делу и был готов помочь любому.

Когда началась война, он поселил ребят в гостинице у знакомых в Ужгороде, кормил их. Ну, все делал и был для них, как папа. Многие пацаны остались без дома. Человек с заглавной буквы», – заявил Немчанинов.

В Ужгороде экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев завершил карьеру, проведя один матч.

Дмитрий Немчанинов Минай Евгений Селезнев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
