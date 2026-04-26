Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 14:06 |
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Евгений Селезнев – человек с большой буквы»
Бывший игрок «Миная» Дмитрий Немчанинов вспомнил о пребывании в клубе Евгения Селезнева.
«Жека в течение периода в команде показал себя профессионалом. Пацан всегда отдавался делу и был готов помочь любому.
Когда началась война, он поселил ребят в гостинице у знакомых в Ужгороде, кормил их. Ну, все делал и был для них, как папа. Многие пацаны остались без дома. Человек с заглавной буквы», – заявил Немчанинов.
В Ужгороде экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев завершил карьеру, проведя один матч.
