Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде

26 апреля, в третьем круге теннисного турнира в Мадриде, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 23) и Джессика Пегула (WTA 5).

Начало встречи запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская спортсменка показывает в этом сезоне теннис высокого уровня, порадовала она своих фанатов, выиграв турнир в Руане, одолев в финале землячку Подрез. К числу достижений обязательно стоит отнести и финал турнира в Брисбене. Костюк могла добиться и большего, но этому помешала травма, из-за которой она пропустила полтора месяца.

Наблюдать за Мартой сейчас приятно, она ощутила уверенность, ее мастерство и характер позволяют бороться с любой соперницей. В Мадриде украинка начала с матча против опытной Юлии Путинцевой из Казахстана – 6:1, 6:3. По счету вопросов нет, но подача не впечатлила, всего 56% удалось попасть в корт с первого раза. Костюк умеет прибавлять, именно это надо сделать в предстоящей битве.

Джессика Пегула

Американка хорошо известна любителям тенниса, она отлично проводит этот сезон, об этом свидетельствует ее статистика, 25 побед в 29 играх. Пегула выиграла турниры в Дубае и Чарльстоне, примечательно, что в финалах она побеждала украинок Свитолину и Стародубцеву соответственно.

В Мадриде спортсменка тоже начала со второго круга, где обыграла британку Кэти Бултер – 6:4, 6:4. С 2022 года американка стабильно завершает сезон в топ-10, однако, она еще ни разу не выигрывала шлемы.

Личные встречи

У соперниц немалая история очных противостояний, Пегула пока ведет со счетом 4:2, все матчи состоялись на харде. Последний раз теннисистки пересекались в этом году, в полуфинале турнира в Брисбене, тогда Костюк выиграла меньше, чем за час – 6:0, 6:3.

Прогноз

Букмекеры отдают американке небольшой перевес, а это свидетельствуют о том, что Костюк уже является серьезной угрозою для теннисисток из топ-10. Украинка на ходу, и способна снова обыграть сильную Пегулу.

Жду напряженного матча, где шансы соперниц на успех примерно равные. Поставлю на победу Костюк с форой +3,5 гейма за 1,6.