Клуб из орбиты Манчестер Сити вышел в Лигу 1

Главные претенденты на выход в Лигу 1 провели матчи 32-го тура второго дивизиона чемпионата Франции. Победу над «Сент-Этьеном» (3:0) при осечках конкурентов позволила «Труа» за две игры до окончания чемпионата гарантировать себе повышение в классе. У команды также отличные шансы на то, чтобы обеспечить себе первое место.

Три года назад «синие» вылетели из Лиги 1 и могли через год оказаться в третьем дивизионе, но остались в Лиге 2 из-за банкротства «Аяччо». Добавим, «Труа» – один из клубов City Football Group, куда также входят «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Жирона», «Палермо» и другие.

Главные претенденты на вторую прямую путевку в Лигу 1 – «Ле Ман» и «Сент-Этьен».