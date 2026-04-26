  Клуб из орбиты Манчестер Сити вышел в Лигу 1
Клуб из орбиты Манчестер Сити вышел в Лигу 1

«Труа» досрочно повысился в классе

26 апреля 2026, 13:55 |
331
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Труа

Главные претенденты на выход в Лигу 1 провели матчи 32-го тура второго дивизиона чемпионата Франции. Победу над «Сент-Этьеном» (3:0) при осечках конкурентов позволила «Труа» за две игры до окончания чемпионата гарантировать себе повышение в классе. У команды также отличные шансы на то, чтобы обеспечить себе первое место.

Три года назад «синие» вылетели из Лиги 1 и могли через год оказаться в третьем дивизионе, но остались в Лиге 2 из-за банкротства «Аяччо». Добавим, «Труа» – один из клубов City Football Group, куда также входят «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Жирона», «Палермо» и другие.

Главные претенденты на вторую прямую путевку в Лигу 1 – «Ле Ман» и «Сент-Этьен».

Руслан Полищук Sport.ua
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва

Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова

Президент киевлян выразил доверие нынешнему наставнику

Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
