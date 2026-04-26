Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Металлист 1925

26 апреля состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Металлист 1925».

Матч чемпионата Украины примет «Черкассы Арена» в городе Черкассы.

Главным арбитром будет Максим Козыряцкий, начало – в 15:30.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

