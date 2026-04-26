Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Металлист 1925
Матч 25-го тура УПЛ начнется 26 апреля в 15:30
26 апреля состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Металлист 1925».
Матч чемпионата Украины примет «Черкассы Арена» в городе Черкассы.
Главным арбитром будет Максим Козыряцкий, начало – в 15:30.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
