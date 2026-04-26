Легионер назвал главную проблему Руха после фиаско от Карпат в УПЛ

Бразильский легионер Руха Таллес Бренер поделился эмоциями после поражения своей команды от львовских Карпат (0:3) в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги.

– Мы хорошо начали эту игру, создавали моменты. К сожалению, мы часто пропускаем очень простые голы – в таких ситуациях уже сложно изменить ход поединка. Обидно, что команда часто повторяет одни и те же ошибки. Мы очень хотели получить положительный результат, потому жаль, что матч закончился с таким счетом.

Я не говорю о ком-то конкретно – мы забиваем голы благодаря командным действиям, так и пропускаем голы из-за коллективных ошибок. Все игроки ответственны за эти результаты и действительно это влияет на игроков. Многие футболисты покинули команду зимой, клуб сейчас перестраивается и играет много молодежи.

У футбола всегда есть давление. Я – опытный футболист, играл во многих командах, поэтому понимаю, что болельщики ожидают от нас лучших результатов и игры, это давит на всех нас. Но хочу сказать, что каждый из нас старается и хочет играть как можно лучше. Мы мотивированы на каждый матч и стремимся одерживать победы, – сказал бразилец.