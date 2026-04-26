Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Руха пояснил фиаско от Карпат: «Трудно комментировать это поражение»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 10:41 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:48
120
0

Лидер Руха пояснил фиаско от Карпат: «Трудно комментировать это поражение»

Денис Пидгурский высказался о матче 25 тура УПЛ

ФК Рух. Денис Пидгурский

Лидер львовского Руха Денис Пидгурский поделился эмоциями после поражения своей команды от львовских Карпат (0:3) в 25 туре Украинской Премьер-лиги.

– Готовясь к матчу, мы акцентировали на том, что следует первыми забить гол. В таком случае можно было бы довести игру до победы. Команда создала хорошие моменты, в частности отличная возможность забить была у Остапа Притулы. К сожалению, не удалось реализовать эти моменты, а спустя несколько минут пропустили гол в свои ворота.

Мы хотели быстро переломить игру, создавать полумоменты. Но у нас не хватает мастерства в третьей зоне, есть моменты, когда мы не можем довести дело до удара. Было заметно, что после пропущенного гола «Рух» психологически просел, а «Карпаты» начали нагнетать атмосферу у наших ворот.

Трудно комментировать такое поражение. Это была непростая игра, в которой каждый нейтральный эпизод, каждый отскок заканчивался тем, что мяч оказывался у нашего соперника. Значит, мы не заслужили положительного результата в этом матче.

У нас молодая команда – старейшим игрокам на поле по 25-27 лет. Мы много говорим в коллективе о том, что нужно выжимать из себя максимум, бороться за очки в каждой игре. Но нам непросто, ведь у нас много футболистов, у которых нет достаточного опыта игры в УПЛ. Для каждого из них это трудный вызов, ведь они делают свои первые шаги на таком уровне. Главное – не опускать руки, а работать дальше. Надеюсь, фарт со временем будет и на нашей стороне, поэтому мы сможем заработать баллы в следующих играх, – сказал Денис.

Денис Пидгурский Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем