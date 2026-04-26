Первый в составе Лиона. Все матчи Романа Яремчука с 2+ голами

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук впервые оформил дубль в составе Лиона.

По этому поводу вспомним, в составе каких команд украинец раньше отличался подобным достижением.

Матчи Романа Яремчука с 2+ голами в разрезе клубов

9 – Гент

4 – Олимпиакос

2 – Александрия

1 – Динамо-2

1 – Бенфика

1 – Брюгге

1 – Лион

Матчи Романа Яремчука с 2+ голами