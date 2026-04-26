Франция26 апреля 2026, 10:38 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:39
Первый в составе Лиона. Все матчи Романа Яремчука с 2+ голами
Украинец забивал 2+ гола в одном матче уже в составе 7 разных команд
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук впервые оформил дубль в составе Лиона.
По этому поводу вспомним, в составе каких команд украинец раньше отличался подобным достижением.
Матчи Романа Яремчука с 2+ голами в разрезе клубов
- 9 – Гент
- 4 – Олимпиакос
- 2 – Александрия
- 1 – Динамо-2
- 1 – Бенфика
- 1 – Брюгге
- 1 – Лион
Матчи Романа Яремчука с 2+ голами
- 2026, Лига 1, Лион, против Осера, дубль
- 2025, Кубок Греции, Олимпиакос, против Волоса, дубль
- 2025, Чемпионат Греции, Олимпиакос, против Панатинаикоса, дубль
- 2025, Лига Европы, Олимпиакос, против Буде-Глимт, дубль
- 2025, Кубок Греции, Олимпиакос, против АЕК, дубль
- 2023, Лига конференций, Брюгге, против Акюрейри, хет-трик
- 2021, Чемпионат Португалии, Бенфика, против Витории, дубль
- 2021, Чемпионат Бельгии, Гент, против Зюльте-Варегем, дубль
- 2021, Чемпионат Бельгии, Гент, против Мускрона, хет-трик
- 2020, Чемпионат Бельгии, Гент, против Беверена, хет-трик
- 2020, Чемпионат Бельгии, Гент, против Берсхота, дубль
- 2019, Лига Европы, Гент, против Вольфсбурга, дубль
- 2019, Чемпионат Бельгии, Гент, против Зюльте-Варегем, дубль
- 2019, Лига Европы, Гент, против Виторула, дубль
- 2019, Чемпионат Бельгии, Гент, против Сент-Трейдена, дубль
- 2018, Чемпионат Бельгии, Гент, против Кортрейка, дубль
- 2016, УПЛ, Александрия, против Ворсклы, дубль
- 2016, УПЛ, Александрия, против Днепра, дубль
- 2013, Первая лига, Динамо-2, против Гелиоса, дубль
