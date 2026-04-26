Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый в составе Лиона. Все матчи Романа Яремчука с 2+ голами
Франция
26 апреля 2026, 10:38 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:39
193
0

Первый в составе Лиона. Все матчи Романа Яремчука с 2+ голами

Украинец забивал 2+ гола в одном матче уже в составе 7 разных команд

26 апреля 2026, 10:38 | Обновлено 26 апреля 2026, 10:39
193
0
Первый в составе Лиона. Все матчи Романа Яремчука с 2+ голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук впервые оформил дубль в составе Лиона.

По этому поводу вспомним, в составе каких команд украинец раньше отличался подобным достижением.

Матчи Романа Яремчука с 2+ голами в разрезе клубов

  • 9 – Гент
  • 4 – Олимпиакос
  • 2 – Александрия
  • 1 – Динамо-2
  • 1 – Бенфика
  • 1 – Брюгге
  • 1 – Лион

Матчи Романа Яремчука с 2+ голами

  • 2026, Лига 1, Лион, против Осера, дубль
  • 2025, Кубок Греции, Олимпиакос, против Волоса, дубль
  • 2025, Чемпионат Греции, Олимпиакос, против Панатинаикоса, дубль
  • 2025, Лига Европы, Олимпиакос, против Буде-Глимт, дубль
  • 2025, Кубок Греции, Олимпиакос, против АЕК, дубль
  • 2023, Лига конференций, Брюгге, против Акюрейри, хет-трик
  • 2021, Чемпионат Португалии, Бенфика, против Витории, дубль
  • 2021, Чемпионат Бельгии, Гент, против Зюльте-Варегем, дубль
  • 2021, Чемпионат Бельгии, Гент, против Мускрона, хет-трик
  • 2020, Чемпионат Бельгии, Гент, против Беверена, хет-трик
  • 2020, Чемпионат Бельгии, Гент, против Берсхота, дубль
  • 2019, Лига Европы, Гент, против Вольфсбурга, дубль
  • 2019, Чемпионат Бельгии, Гент, против Зюльте-Варегем, дубль
  • 2019, Лига Европы, Гент, против Виторула, дубль
  • 2019, Чемпионат Бельгии, Гент, против Сент-Трейдена, дубль
  • 2018, Чемпионат Бельгии, Гент, против Кортрейка, дубль
  • 2016, УПЛ, Александрия, против Ворсклы, дубль
  • 2016, УПЛ, Александрия, против Днепра, дубль
  • 2013, Первая лига, Динамо-2, против Гелиоса, дубль
По теме:
Брюгге Бенфика Олимпиакос Пирей Лига 1 (Франция) Гент чемпионат Франции по футболу статистика Роман Яремчук Лион Александрия Динамо-2 Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем