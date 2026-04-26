На игру с Эпицентром Александрия отправится не в оптимальном составе

Как стало известно Sport.ua, на поединок 25 тура УПЛ с «Эпицентром» футболисты «Александрии» отправятся не в оптимальном составе. Прежде всего, «горожанам» не поможет основной нападающий венесуэлец Брайан Кастильо, который дисквалифицирован из-за перебора предупреждений.

По имеющейся информации, продолжают восстанавливаться после травм бразильский защитник Артур Голарт Родригес и полузащитник Денис Шостак.

Подопечные Владимира Шарана занимают 15 место в чемпионате, набрав 12 очков, а с «Эпицентром» сыграют в гостях 27 апреля.