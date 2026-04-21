  4. Игроков Александрии мотивировали двойными бонусами, а они сыграли 0:3
21 апреля 2026, 18:25
Игроков Александрии мотивировали двойными бонусами, а они сыграли 0:3

Финансовая мотивация не помогла «Александрии» набрать важные очки

ФК Александрия

«Александрия» отчаянно сражается за выживание в чемпионате Украины, но шансов все меньше, так как даже после смены главного тренера результаты не улучшились. В 24-м туре команда из Кировоградской области дома уступила «Вересу» (0:3).

Наставник «Александрии» Владимир Шаран после встречи отметил, что руководство сделало все для победы игроков, но… Ранее сообщалось, что тренер и клуб выкупили все билеты на матч, чтобы бесплатно раздать их болельщикам. Кроме того, стало известно, что футболистам были обещаны двойные бонусы за победу.

За шесть матчей до конца чемпионата «Александрии» нужно ликвидировать отставание в восемь очков от 14-го места.

Александрия Владимир Шаран Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия - Верес
Руслан Полищук Источник: ТаТоТаке
