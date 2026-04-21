Игроков Александрии мотивировали двойными бонусами, а они сыграли 0:3

«Александрия» отчаянно сражается за выживание в чемпионате Украины, но шансов все меньше, так как даже после смены главного тренера результаты не улучшились. В 24-м туре команда из Кировоградской области дома уступила «Вересу» (0:3).

Наставник «Александрии» Владимир Шаран после встречи отметил, что руководство сделало все для победы игроков, но… Ранее сообщалось, что тренер и клуб выкупили все билеты на матч, чтобы бесплатно раздать их болельщикам. Кроме того, стало известно, что футболистам были обещаны двойные бонусы за победу.

За шесть матчей до конца чемпионата «Александрии» нужно ликвидировать отставание в восемь очков от 14-го места.