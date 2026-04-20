  4. Шаран проехался по игрокам Александрии: «Это ужас. Ветеранский футбол»
20 апреля 2026, 15:46 | Обновлено 20 апреля 2026, 16:05
754
0

ФК Александрия. Владимир Шаран

Наставник Александрии Владимир Шаран раскритиковал команду за поражение 0:3 в матче УПЛ против Вереса.

«Настраивались на победу. Руководство сделало все, чтобы ребята были довольны и до матча, и после матча. Вы понимаете, о чем я говорю. Я не вижу в тренировках, чтобы потом в матче у нас были такие проблемы. Из-за травм есть проблемы в опорной зоне. Надеялись на легионеров в атаке, но не увидели ничего».

«А начало наших атак – это ужас. Это ветеранский футбол. По полчаса с мячом стоят. Мены это удивило. Сложно комментировать. Не вижу азарта, и никто не мог подумать, что проиграем с таким счетом», – сказал Шаран.

Команда находится в зоне прямого вылета.

чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Владимир Шаран
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
