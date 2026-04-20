Шаран проехался по игрокам Александрии: «Это ужас. Ветеранский футбол»

Наставник Александрии Владимир Шаран раскритиковал команду за поражение 0:3 в матче УПЛ против Вереса.

«Настраивались на победу. Руководство сделало все, чтобы ребята были довольны и до матча, и после матча. Вы понимаете, о чем я говорю. Я не вижу в тренировках, чтобы потом в матче у нас были такие проблемы. Из-за травм есть проблемы в опорной зоне. Надеялись на легионеров в атаке, но не увидели ничего».

«А начало наших атак – это ужас. Это ветеранский футбол. По полчаса с мячом стоят. Мены это удивило. Сложно комментировать. Не вижу азарта, и никто не мог подумать, что проиграем с таким счетом», – сказал Шаран.

Команда находится в зоне прямого вылета.