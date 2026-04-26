Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»

Опытный защитник Дмитрий Немчанинов рассказал о периоде своей карьеры в расположении одесского Черноморца. Игрок удивил заявлением.

– Дальше у вас было мероприятие в Черноморец, где вы продержались всего полгода.

– Первая игра с Олимпиком (2:2) почему-то не пошла, хотя уже имел опыт. Александр Бабич заменил меня в середине первого тайма. Ну и все. Меня посадили, потом вернули на поле, потом снова посадили.

Где-то после четырех игр подряд без игрового времени подошел к помощникам Бабича и говорю: «Слушайте, а почему я не играю вообще?». А они отвечают: «Ты с фланга не подаешь в голову». Там на тренировке делали подачи метров в 15 от штрафной площади. Такое только Дарио Срна мог выполнить. Спрашиваю: «Дождите, а кто у нас подает? Тот человек, который сейчас играет на моей позиции, тоже не представляет». Ну, коротко говоря, мне ответили на от***сь, пожалуй, даже не подумав.

Много я спорил с помощниками Бабича. Если загадать состав Черноморца, то в нем были и реальные футбольные преступники. Не понимаю, как они там очутились. Фамилии называть не буду. Играли и хорошие футболисты, которые, думаю, по сей день благодарны Сан Санычу. Имею в виду Кирю Ковальца, Власть Калитвинцева, Давида Хочолаву, Женю Мартыненко, Олега Данченко. Они после Черноморца, находившегося в состоянии максимальной перестройки, подписали контракты с очень сильными командами.

– В чем именно проявлялись ваши недоразумения с помощниками Бабича?

– Однажды, когда я не попал в заявку Черноморца, меня помощник Бабича одного вывел на тренировку и изнасиловал по-футбольному. Там были упражнения на выносливость: должен был и бегать, и прыгать, и обводить… Короче говоря, со всеми возможными элементами.

Тренировка длилась минуты 30. Пацаны со стороны смотрели на меня и потом говорили: «Дом, мы не понимаем почему так?». Я сел и тоже думаю: «За что?», – сказал Дмитрий.