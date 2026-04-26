  Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»
26 апреля 2026, 11:57
Украинский футболист: «Этот тренер изнасиловал меня по-футбольному»

Дмитрий Немчанинов рассказал о периоде своей карьеры в расположении одесского Черноморца

Опытный защитник Дмитрий Немчанинов рассказал о периоде своей карьеры в расположении одесского Черноморца. Игрок удивил заявлением.

– Дальше у вас было мероприятие в Черноморец, где вы продержались всего полгода.

– Первая игра с Олимпиком (2:2) почему-то не пошла, хотя уже имел опыт. Александр Бабич заменил меня в середине первого тайма. Ну и все. Меня посадили, потом вернули на поле, потом снова посадили.

Где-то после четырех игр подряд без игрового времени подошел к помощникам Бабича и говорю: «Слушайте, а почему я не играю вообще?». А они отвечают: «Ты с фланга не подаешь в голову». Там на тренировке делали подачи метров в 15 от штрафной площади. Такое только Дарио Срна мог выполнить. Спрашиваю: «Дождите, а кто у нас подает? Тот человек, который сейчас играет на моей позиции, тоже не представляет». Ну, коротко говоря, мне ответили на от***сь, пожалуй, даже не подумав.

Много я спорил с помощниками Бабича. Если загадать состав Черноморца, то в нем были и реальные футбольные преступники. Не понимаю, как они там очутились. Фамилии называть не буду. Играли и хорошие футболисты, которые, думаю, по сей день благодарны Сан Санычу. Имею в виду Кирю Ковальца, Власть Калитвинцева, Давида Хочолаву, Женю Мартыненко, Олега Данченко. Они после Черноморца, находившегося в состоянии максимальной перестройки, подписали контракты с очень сильными командами.

– В чем именно проявлялись ваши недоразумения с помощниками Бабича?

– Однажды, когда я не попал в заявку Черноморца, меня помощник Бабича одного вывел на тренировку и изнасиловал по-футбольному. Там были упражнения на выносливость: должен был и бегать, и прыгать, и обводить… Короче говоря, со всеми возможными элементами.

Тренировка длилась минуты 30. Пацаны со стороны смотрели на меня и потом говорили: «Дом, мы не понимаем почему так?». Я сел и тоже думаю: «За что?», – сказал Дмитрий.

По теме:
ЛНЗ – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Динамо
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Дмитрий Немчанинов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Бабич
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Футбол | 26 апреля 2026, 10:05 1
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола

Тренер получил дисквалификацию на один матч

Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 14:16 17
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины

Владимир Носов не спешит принимать кардинальные решения

Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Футбол | 26.04.2026, 11:59
Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 11:00
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26.04.2026, 11:09
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Популярные новости
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 32
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
