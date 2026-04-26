Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звездный футболист Динамо опубликовал снимки со свадьбы
26 апреля 2026, 00:42 | Обновлено 26 апреля 2026, 00:43
5

ФОТО. Звездный футболист Динамо опубликовал снимки со свадьбы

Матвей Пономаренко показал свой «особенный день»

Instagram. Матвей и Ангелина Пономаренко

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко опубликовал фото со свадьбы с Ангелиной Матвиенко, которая после церемонии взяла его фамилию.

В Instagram футболист показал атмосферные кадры и подписал пост: «This is the start of everything» («Это начало всего»).

Невеста предстала в элегантном белом платье, а Пономаренко выбрал светлый классический костюм. Фанаты активно отреагировали, засыпав пару поздравлениями.

На церемонии также присутствовали одноклубники форварда, поддержавшие его в этот особенный день.

По теме:
ФОТО. Обладатель ЗМ впервые появится на публике после диагноза рака
«Абсолютная богиня». Самая сексуальная волейболистка мира порадовала
Кривбасс – Динамо. Текстовая трансляция матча
Максим Лапченко Источник: Instagram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тулуза на последней минуте отобрала победу у Монако
Футбол | 26 апреля 2026, 00:03 0
Тулуза на последней минуте отобрала победу у Монако
Тулуза на последней минуте отобрала победу у Монако

«Тулуза» доигрывает сезон, в то же время «Монако» пытается попасть в еврокубки

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Хоккей | 25 апреля 2026, 08:59 0
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица

Удалось завоевать бронзу

Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
Теннис | 25.04.2026, 18:17
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Бокс | 25.04.2026, 03:02
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:47
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Весь фанатский подвал Динамо Киев от души поздравляет семью Пономаренко с этим прекрасным событием, со свадьбой!
В честь этого праздника наш куратор дядя Коля открыл шампанское, громко кричал «Горько!», и мы всей нашей фанатской семьёй поддержали молодых и целовались до утра. Атмосфера была по-настоящему тёплой и душевной. Мы даже подготовили нашим подвалом фанатским, особенные подарки, сшили для молодожёнов две шубы с эмблемами Динамо. Пусть они согревают вас не только теплом, но и нашей общей поддержкой и любовью!
Счастья, любви и долгих лет вам вместе на 5 месте🤍💙
ну одружився, Ок
Проїхали. 
Це не футбольна новина. Щодня люди одружуються
Який робочий рот у Ангелінки. Мабуть, пасіку має, вулики цілими днями цілує
Ваната у сукні і не взнати 😏
Популярные новости
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 31
Футбол
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 10
Бокс
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
