ФОТО. Звездный футболист Динамо опубликовал снимки со свадьбы

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко опубликовал фото со свадьбы с Ангелиной Матвиенко, которая после церемонии взяла его фамилию.

В Instagram футболист показал атмосферные кадры и подписал пост: «This is the start of everything» («Это начало всего»).

Невеста предстала в элегантном белом платье, а Пономаренко выбрал светлый классический костюм. Фанаты активно отреагировали, засыпав пару поздравлениями.

На церемонии также присутствовали одноклубники форварда, поддержавшие его в этот особенный день.