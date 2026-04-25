Без Судакова. Названа оценка Трубина за разгромный матч Бенфики

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин получил высокую оценку за победный матч 31-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе».

«Орлы» на своем поле разгромили соперника со счетом 4:1, тогда как Анатолий оформил три сейва.

За такой перформанс статистический портал SofaScore оценил Трубина в 7.5.

Лучшим игроком матча стал Франьо Иванович, который вышел на 75-й минуте и оформил дубль (8.4).

Столько же баллов получил и полузащитник Ришар Риос, на счету которого гол и результативная передача.

Украинец Георгий Судаков на поле не вышел, он уже третий матч подряд остается в запасе.

