  4. Без Судакова. Названа оценка Трубина за разгромный матч Бенфики
25 апреля 2026, 23:17 | Обновлено 25 апреля 2026, 23:18
Без Судакова. Названа оценка Трубина за разгромный матч Бенфики

Анатолий не смог сохранить ворота сухими

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин получил высокую оценку за победный матч 31-го тура чемпионата Португалии против «Морейренсе».

«Орлы» на своем поле разгромили соперника со счетом 4:1, тогда как Анатолий оформил три сейва.

За такой перформанс статистический портал SofaScore оценил Трубина в 7.5.

Лучшим игроком матча стал Франьо Иванович, который вышел на 75-й минуте и оформил дубль (8.4).

Столько же баллов получил и полузащитник Ришар Риос, на счету которого гол и результативная передача.

Украинец Георгий Судаков на поле не вышел, он уже третий матч подряд остается в запасе.

Оценки матча «Бенфика» – «Морейренсе» от SofaScore

Андрей Витренко
Андрей Витренко
Було б цікаво якби спорт.юа вказав на конкурентів Судакова в складі Бенфіки і їх оцінки дав....
