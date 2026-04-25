Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, в котором произошел разгром

В матче 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» одержал выездную победу над «Анже» и укрепил своё лидерство в чемпионате.

Поединок состоялся на стадионе Stade Raymond-Kopa и завершился со счетом 3:0 в пользу парижан.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле все 90 минут, помогая команде уверенно довести игру до победы.

После финального свистка статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 7,3. Героем матча был признан Лукас Бералдо, который оформил гол и результативную передачу и получил оценку 9,2 балла.

Оценки матча Анже – ПСЖ