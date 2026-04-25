ФОТО. Дарья и Валерий Бондарь впервые показали свою дочь

В семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря и его жены Дарьи Бондарь произошло радостное событие – у пары родилась дочь.

Девочку назвали Эмилия. Об этом Дарья сообщила в своем Instagram, опубликовав трогательные фото с новорожденной. В подписи она написала:

«Наше чудо, наша любовь, наш маленький мир. Добро пожаловать в этот мир, доченька. Бондарь Эмилия Валерьевна. 23.04.26 – 2710 г, 48 см. Ты – самое прекрасное продолжение нашей истории».

Публикация сразу вызвала большой резонанс среди подписчиков. Пост собрал более 13 тысяч лайков в первые часы и продолжает активно набирать популярность.

В комментариях – десятки поздравлений от друзей, фанатов и известных личностей. Пользователи желают семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также отмечают теплую атмосферу на фото.

Это первый ребенок в семье Валерия и Дарьи Бондарь, и событие стало особенным не только для них, но и для их подписчиков, которые внимательно следят за жизнью пары.