Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Дарья и Валерий Бондарь впервые показали свою дочь
Другие новости
25 апреля 2026, 22:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 23:00
209
0

ФОТО. Дарья и Валерий Бондарь впервые показали свою дочь

Пополнение в семье звездной пары из Шахтера

25 апреля 2026, 22:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 23:00
209
0
ФОТО. Дарья и Валерий Бондарь впервые показали свою дочь
Instagram. Валерий, Дарья и Эмилия Бондарь

В семье защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря и его жены Дарьи Бондарь произошло радостное событие – у пары родилась дочь.

Девочку назвали Эмилия. Об этом Дарья сообщила в своем Instagram, опубликовав трогательные фото с новорожденной. В подписи она написала:
«Наше чудо, наша любовь, наш маленький мир. Добро пожаловать в этот мир, доченька. Бондарь Эмилия Валерьевна. 23.04.26 – 2710 г, 48 см. Ты – самое прекрасное продолжение нашей истории».

Публикация сразу вызвала большой резонанс среди подписчиков. Пост собрал более 13 тысяч лайков в первые часы и продолжает активно набирать популярность.

В комментариях – десятки поздравлений от друзей, фанатов и известных личностей. Пользователи желают семье крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также отмечают теплую атмосферу на фото.

Это первый ребенок в семье Валерия и Дарьи Бондарь, и событие стало особенным не только для них, но и для их подписчиков, которые внимательно следят за жизнью пары.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем