Гуцуляк может покинуть Украину. Встреча с бывшим игроком Барселоны

Вокруг будущего вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка нарастает трансферная интрига.

28-летний игрок уже ближайшим летом может получить статус свободного агента, поскольку его контракт с клубом подходит к концу.

Интересы футболиста в настоящее время представляет агент Олег Авдыш, который активно предлагает его кандидатуру клубам за рубежом. Среди возможных вариантов ранее фигурировала Турция, а теперь появилось и новое направление – Объединенные Арабские Эмираты.

По информации источника, недавно состоялась встреча между представителем игрока и спортивным директором клуба «Аль-Васл» Эриком Абидалем, экс-игроком «Барселоны». Результаты переговоров пока не разглашаются.

В «Полесье» заинтересованы в продолжении сотрудничества. В то же время финансовые требования игрока могут стать серьезным препятствием для заключения нового контракта.