Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Гуцуляк может покинуть Украину. Встреча с бывшим игроком Барселоны
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 23:10 | Обновлено 25 апреля 2026, 23:57
3

Гуцуляк может покинуть Украину. Встреча с бывшим игроком Барселоны

Украинец может переехать в ОАЭ

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Вокруг будущего вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка нарастает трансферная интрига.

28-летний игрок уже ближайшим летом может получить статус свободного агента, поскольку его контракт с клубом подходит к концу.

Интересы футболиста в настоящее время представляет агент Олег Авдыш, который активно предлагает его кандидатуру клубам за рубежом. Среди возможных вариантов ранее фигурировала Турция, а теперь появилось и новое направление – Объединенные Арабские Эмираты.

По информации источника, недавно состоялась встреча между представителем игрока и спортивным директором клуба «Аль-Васл» Эриком Абидалем, экс-игроком «Барселоны». Результаты переговоров пока не разглашаются.

В «Полесье» заинтересованы в продолжении сотрудничества. В то же время финансовые требования игрока могут стать серьезным препятствием для заключения нового контракта.

По теме:
Алексей Гуцуляк трансферы УПЛ трансферы Эрик Абидаль Аль-Васл
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну він хотів великі гроші, араби йому точно дадуть)
Ответить
0
Зрозуміло, що це черговий "інсайд" висмоктаний з пісюна, але якщо серйозно обговорювати такий варіант, то в такому випадку кар'єра у збірній може для нього закінчитися. Навряд чи Гуцуляк цього захоче навіть, якщо цілком задовольнить свої фінансові апетити в клубі
Ответить
0
Пора уже...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем