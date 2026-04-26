«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Главный тренер новичка Премьер-лиги уверен, что легко «горнякам» не будет
Сегодня, 26 апреля один из аутсайдеров Премьер-лиги «Кудровка» в рамках УПЛ встретится с лидером турнирной таблицы «Шахтером». Для обоих соперников предстоящий поединок чуть ли не на вес золота. Если для «горняков» это звучит в прямом смысле, то новичку элиты нужно брать хоть какие-то очки, чтобы избежать попадания в переходные матчи по итогам регулярного сезона.
На что команда Василия Баранова может рассчитывать в игре с грандом отечественного футбола, главный тренер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.
– Василий Анатольевич, прежде всего, хотел бы спросить вас, как главного тренера, в чем причины последних неудач «Кудровки»? Четыре поражения подряд.
– Если говорить откровенно, то на проигрыш мы заслуживали только в одном поединке – с «Полесьем», когда мы ничего не смогли сделать в созидании, а игра была под полным контролем житомирян. Во матчах с «Эпицентром» и «Кривбассом» наша команда должна была рассчитывать на большее. В этих встречах мы имели достаточно моментов, чтобы избежать поражений. Но простые ошибки свели на нет все наши усилия. Возможно, в игре с «Металлистом 1925» шансов забить у нас было немного, но мои подопечные хорошо играли против мяча, поэтому было обидно пропускать решающий гол в компенсированное время. Значит, где-то недоработали, потеряли концентрацию.
– Такая ситуация влияет на моральное состояние ваших подопечных? Как из этого выбираться?
– Как выбираться? Еще больше работать, настраиваться на оставшиеся матчи, доказывать, что «Кудровка» заслуживает на большее, чем есть сейчас.
– Неплохо было бы, чтобы это случилось в противостоянии с полуфиналистом Лиги конференций?
– Я понимаю, что в поединке с «Шахтером» нам будет очень сложно, и что много придется работать без мяча, терпеть. Но мы настраиваемся на игру в таких условиях. За победу в игре с любым соперником дают три очка, а за ничью – одно. Но если команда полностью закроется в обороне, то на положительный результат вряд ли можно рассчитывать. «Кудровка» находится в таком турнирном положении, что в каждой игре нужно стараться цепляться за очки, мы очень хотим остаться в Премьер-лиге. Мы способны дать бой авторитетному сопернику, но как все сложится, покажет табло после матча.
– Ничья была бы за счастье для вашей команды?
– За счастье – это победа (улыбается). Любому зачетному баллу в игре с таким оппонентом мы будем рады, учитывая нашу неудачную серию.
– Кажется, вот-вот «Шахтер» должен оступиться, учитывая их сложный график матчей, но этого не происходит. Команда Арды Турана сейчас находятся в отличной форме?
– Там собраны очень качественные исполнители, есть и молодые перспективные ребята. Сейчас свою силу «горняки» показывают, как в чемпионате, так и на международной арене. Они практически не тренируются, есть только время на восстановление, но фундамент наверняка был заложен еще на сборах, что позволяет команде держать определенный уровень. К тому же и глубина состава позволяет главному тренеру практически безболезненно проводить ротацию. Иногда они жалуются на нынешнюю ситуацию, но ничего с этим не поделаешь, мы сейчас живем в таких реалиях. Тяжело не только «Шахтеру».
– Сколько матчей соперника изучили, готовясь к очному поединку?
– Сколько бы я не смотрел, всегда будет мало (улыбается). У «Шахтера» один и тот же стиль на протяжении многих лет. Это игра первым номером, высокий прессинг. Они играют исходя из своих возможностей, которые у них очень качественные.
– План тренера выполняют игроки. Но для себя вы нашли что-то интересное, где можно надавить?
– Думаем, пробуем, исходя из наших возможностей. Не хочу ни в коей мере преуменьшать силу футболистов «Кудровки», но наш класс на сегодня ниже. Для того, чтобы зарабатывать очки в матче с таким соперником, прежде всего не нужно его бояться. Сыграть с максимальной концентрацией и полной самоотдачей. Я верю в своих ребят. И тот план на игру, который мы выберем, наши футболисты постараются выполнить.
– У «Шахтера» сейчас шесть очков преимущества над ЛНЗ и впереди матч Лиги конференций с «Кристал Пэлас». Возможна ли с их стороны недооценка «Кудровки»?
– Мне сложно сказать. Увидим по самой игре. Они профессионалы. Да, «горняки» показали не самую яркую свою игру в матче с «Зарей», но я уверен, что тренеры это видели и сделают определенные корректировки. В «Шахтере» много качественных футболистов, и каждый из них хочет играть в основном составе. Поэтому, не думаю, что у соперника не будет хватать мотивации.
– У «Кудровки» график оставшихся матчей очень сложный («Шахтер», «Оболонь», «Колос», «Рух», ЛНЗ, «Динамо»)…
– Я уже сказал, что за любую победу или ничью дают три и одно очко соответственно. У нас осталось шесть матчей, в которых мы постараемся взять столько баллов, сколько хватило бы для прописки в Премьер-лиге на будущий сезон. «Кудровка» команда, которая не закрывается у своих ворот. Если по ходу поединка такое бывает, то это исключительно заслуга соперника. Я могу точно сказать, что в матчах с нашей командой ни одному оппоненту легко не будет.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|24
|17
|6
|1
|56 - 15
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925
|57
|2
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 - 15
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|51
|3
|Полесье
|24
|14
|4
|6
|41 - 16
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 - 13
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|44
|5
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|6
|Колос Ковалевка
|25
|10
|10
|5
|24 - 21
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|40
|7
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|40
|8
|Карпаты Львов
|25
|9
|9
|7
|35 - 26
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|36
|9
|Заря
|24
|8
|8
|8
|33 - 32
|27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|32
|10
|Верес
|24
|7
|8
|9
|22 - 29
|27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|29
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|24
|5
|6
|13
|25 - 39
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|21
|14
|Рух Львов
|25
|6
|2
|17
|17 - 42
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|20
|15
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 - 48
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|25
|2
|5
|18
|20 - 63
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|11
