«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером

Сегодня, 26 апреля один из аутсайдеров Премьер-лиги «Кудровка» в рамках УПЛ встретится с лидером турнирной таблицы «Шахтером». Для обоих соперников предстоящий поединок чуть ли не на вес золота. Если для «горняков» это звучит в прямом смысле, то новичку элиты нужно брать хоть какие-то очки, чтобы избежать попадания в переходные матчи по итогам регулярного сезона.

На что команда Василия Баранова может рассчитывать в игре с грандом отечественного футбола, главный тренер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Василий Анатольевич, прежде всего, хотел бы спросить вас, как главного тренера, в чем причины последних неудач «Кудровки»? Четыре поражения подряд.

– Если говорить откровенно, то на проигрыш мы заслуживали только в одном поединке – с «Полесьем», когда мы ничего не смогли сделать в созидании, а игра была под полным контролем житомирян. Во матчах с «Эпицентром» и «Кривбассом» наша команда должна была рассчитывать на большее. В этих встречах мы имели достаточно моментов, чтобы избежать поражений. Но простые ошибки свели на нет все наши усилия. Возможно, в игре с «Металлистом 1925» шансов забить у нас было немного, но мои подопечные хорошо играли против мяча, поэтому было обидно пропускать решающий гол в компенсированное время. Значит, где-то недоработали, потеряли концентрацию.

– Такая ситуация влияет на моральное состояние ваших подопечных? Как из этого выбираться?

– Как выбираться? Еще больше работать, настраиваться на оставшиеся матчи, доказывать, что «Кудровка» заслуживает на большее, чем есть сейчас.

– Неплохо было бы, чтобы это случилось в противостоянии с полуфиналистом Лиги конференций?

– Я понимаю, что в поединке с «Шахтером» нам будет очень сложно, и что много придется работать без мяча, терпеть. Но мы настраиваемся на игру в таких условиях. За победу в игре с любым соперником дают три очка, а за ничью – одно. Но если команда полностью закроется в обороне, то на положительный результат вряд ли можно рассчитывать. «Кудровка» находится в таком турнирном положении, что в каждой игре нужно стараться цепляться за очки, мы очень хотим остаться в Премьер-лиге. Мы способны дать бой авторитетному сопернику, но как все сложится, покажет табло после матча.

Шахтер. Арда Туран и Василий Баранов

– Ничья была бы за счастье для вашей команды?

– За счастье – это победа (улыбается). Любому зачетному баллу в игре с таким оппонентом мы будем рады, учитывая нашу неудачную серию.

– Кажется, вот-вот «Шахтер» должен оступиться, учитывая их сложный график матчей, но этого не происходит. Команда Арды Турана сейчас находятся в отличной форме?

– Там собраны очень качественные исполнители, есть и молодые перспективные ребята. Сейчас свою силу «горняки» показывают, как в чемпионате, так и на международной арене. Они практически не тренируются, есть только время на восстановление, но фундамент наверняка был заложен еще на сборах, что позволяет команде держать определенный уровень. К тому же и глубина состава позволяет главному тренеру практически безболезненно проводить ротацию. Иногда они жалуются на нынешнюю ситуацию, но ничего с этим не поделаешь, мы сейчас живем в таких реалиях. Тяжело не только «Шахтеру».

– Сколько матчей соперника изучили, готовясь к очному поединку?

– Сколько бы я не смотрел, всегда будет мало (улыбается). У «Шахтера» один и тот же стиль на протяжении многих лет. Это игра первым номером, высокий прессинг. Они играют исходя из своих возможностей, которые у них очень качественные.

– План тренера выполняют игроки. Но для себя вы нашли что-то интересное, где можно надавить?

– Думаем, пробуем, исходя из наших возможностей. Не хочу ни в коей мере преуменьшать силу футболистов «Кудровки», но наш класс на сегодня ниже. Для того, чтобы зарабатывать очки в матче с таким соперником, прежде всего не нужно его бояться. Сыграть с максимальной концентрацией и полной самоотдачей. Я верю в своих ребят. И тот план на игру, который мы выберем, наши футболисты постараются выполнить.

– У «Шахтера» сейчас шесть очков преимущества над ЛНЗ и впереди матч Лиги конференций с «Кристал Пэлас». Возможна ли с их стороны недооценка «Кудровки»?

– Мне сложно сказать. Увидим по самой игре. Они профессионалы. Да, «горняки» показали не самую яркую свою игру в матче с «Зарей», но я уверен, что тренеры это видели и сделают определенные корректировки. В «Шахтере» много качественных футболистов, и каждый из них хочет играть в основном составе. Поэтому, не думаю, что у соперника не будет хватать мотивации.

– У «Кудровки» график оставшихся матчей очень сложный («Шахтер», «Оболонь», «Колос», «Рух», ЛНЗ, «Динамо»)…

– Я уже сказал, что за любую победу или ничью дают три и одно очко соответственно. У нас осталось шесть матчей, в которых мы постараемся взять столько баллов, сколько хватило бы для прописки в Премьер-лиге на будущий сезон. «Кудровка» команда, которая не закрывается у своих ворот. Если по ходу поединка такое бывает, то это исключительно заслуга соперника. Я могу точно сказать, что в матчах с нашей командой ни одному оппоненту легко не будет.

