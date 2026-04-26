Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
172
9

Шахтер. Шахтер – Кудровка

Сегодня, 26 апреля один из аутсайдеров Премьер-лиги «Кудровка» в рамках УПЛ встретится с лидером турнирной таблицы «Шахтером». Для обоих соперников предстоящий поединок чуть ли не на вес золота. Если для «горняков» это звучит в прямом смысле, то новичку элиты нужно брать хоть какие-то очки, чтобы избежать попадания в переходные матчи по итогам регулярного сезона.

На что команда Василия Баранова может рассчитывать в игре с грандом отечественного футбола, главный тренер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Василий Анатольевич, прежде всего, хотел бы спросить вас, как главного тренера, в чем причины последних неудач «Кудровки»? Четыре поражения подряд.
– Если говорить откровенно, то на проигрыш мы заслуживали только в одном поединке – с «Полесьем», когда мы ничего не смогли сделать в созидании, а игра была под полным контролем житомирян. Во матчах с «Эпицентром» и «Кривбассом» наша команда должна была рассчитывать на большее. В этих встречах мы имели достаточно моментов, чтобы избежать поражений. Но простые ошибки свели на нет все наши усилия. Возможно, в игре с «Металлистом 1925» шансов забить у нас было немного, но мои подопечные хорошо играли против мяча, поэтому было обидно пропускать решающий гол в компенсированное время. Значит, где-то недоработали, потеряли концентрацию.

– Такая ситуация влияет на моральное состояние ваших подопечных? Как из этого выбираться?
– Как выбираться? Еще больше работать, настраиваться на оставшиеся матчи, доказывать, что «Кудровка» заслуживает на большее, чем есть сейчас.

– Неплохо было бы, чтобы это случилось в противостоянии с полуфиналистом Лиги конференций?
– Я понимаю, что в поединке с «Шахтером» нам будет очень сложно, и что много придется работать без мяча, терпеть. Но мы настраиваемся на игру в таких условиях. За победу в игре с любым соперником дают три очка, а за ничью – одно. Но если команда полностью закроется в обороне, то на положительный результат вряд ли можно рассчитывать. «Кудровка» находится в таком турнирном положении, что в каждой игре нужно стараться цепляться за очки, мы очень хотим остаться в Премьер-лиге. Мы способны дать бой авторитетному сопернику, но как все сложится, покажет табло после матча.

Шахтер. Арда Туран и Василий Баранов

– Ничья была бы за счастье для вашей команды?
– За счастье – это победа (улыбается). Любому зачетному баллу в игре с таким оппонентом мы будем рады, учитывая нашу неудачную серию.

– Кажется, вот-вот «Шахтер» должен оступиться, учитывая их сложный график матчей, но этого не происходит. Команда Арды Турана сейчас находятся в отличной форме?
– Там собраны очень качественные исполнители, есть и молодые перспективные ребята. Сейчас свою силу «горняки» показывают, как в чемпионате, так и на международной арене. Они практически не тренируются, есть только время на восстановление, но фундамент наверняка был заложен еще на сборах, что позволяет команде держать определенный уровень. К тому же и глубина состава позволяет главному тренеру практически безболезненно проводить ротацию. Иногда они жалуются на нынешнюю ситуацию, но ничего с этим не поделаешь, мы сейчас живем в таких реалиях. Тяжело не только «Шахтеру».

– Сколько матчей соперника изучили, готовясь к очному поединку?
– Сколько бы я не смотрел, всегда будет мало (улыбается). У «Шахтера» один и тот же стиль на протяжении многих лет. Это игра первым номером, высокий прессинг. Они играют исходя из своих возможностей, которые у них очень качественные.

Кудровка

– План тренера выполняют игроки. Но для себя вы нашли что-то интересное, где можно надавить?
– Думаем, пробуем, исходя из наших возможностей. Не хочу ни в коей мере преуменьшать силу футболистов «Кудровки», но наш класс на сегодня ниже. Для того, чтобы зарабатывать очки в матче с таким соперником, прежде всего не нужно его бояться. Сыграть с максимальной концентрацией и полной самоотдачей. Я верю в своих ребят. И тот план на игру, который мы выберем, наши футболисты постараются выполнить.

– У «Шахтера» сейчас шесть очков преимущества над ЛНЗ и впереди матч Лиги конференций с «Кристал Пэлас». Возможна ли с их стороны недооценка «Кудровки»?
– Мне сложно сказать. Увидим по самой игре. Они профессионалы. Да, «горняки» показали не самую яркую свою игру в матче с «Зарей», но я уверен, что тренеры это видели и сделают определенные корректировки. В «Шахтере» много качественных футболистов, и каждый из них хочет играть в основном составе. Поэтому, не думаю, что у соперника не будет хватать мотивации.

– У «Кудровки» график оставшихся матчей очень сложный («Шахтер», «Оболонь», «Колос», «Рух», ЛНЗ, «Динамо»)…
– Я уже сказал, что за любую победу или ничью дают три и одно очко соответственно. У нас осталось шесть матчей, в которых мы постараемся взять столько баллов, сколько хватило бы для прописки в Премьер-лиге на будущий сезон. «Кудровка» команда, которая не закрывается у своих ворот. Если по ходу поединка такое бывает, то это исключительно заслуга соперника. Я могу точно сказать, что в матчах с нашей командой ни одному оппоненту легко не будет.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 24 17 6 1 56 - 15 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 57
2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51
3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46
4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44
5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44
6 Колос Ковалевка 25 10 10 5 24 - 21 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 40
7 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40
8 Карпаты Львов 25 9 9 7 35 - 26 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 36
9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 25 2 5 18 20 - 63 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 11
Полная таблица
Василий Баранов Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Лига конференций Рух Львов ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев Динамо Киев Колос Ковалевка статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Головне, щоб Кривбас взув совкових, а на все інше якось все одно 
Ответить
0
Кудрівка зганьбить щлактар
Ответить
0
Ждём лёгкой прогулки для горняков⚒️⚒️⚒️
Ответить
0
Кудрівка , виграйте
Бо в нас динамівців вже істерика від цих перемог Шахтаря
Ответить
0
Отлично, ждём борьбы 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
4:0 уже побеждали, и снова их победим разгромно!⚒️😇
Ответить
-1
Який бій , там вже до матчу Шахтар виграв 3:0
Ответить
-1
Якщо не буде легко, то завжди є aezakni (пенальті в кінці матчу)
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем