  Команда с украинцем в составе набрала 100 очков в европейском чемпионате
25 апреля 2026, 21:19 |
Упомянем все команды английских дивизионов, которым удалось в одном сезоне набрать 100+ очков

Команда Линкольн Сити, в которой играет украинский футболист Иван Варфоломеев, набрала 100 очков в Первой лиге Англии.

Лишь в 20-й раз в истории английский клуб достиг этой знаковой отметки.

Линкольн Сити может улучшить свое достижение, поскольку в чемпионате команде осталось сыграть еще один матч.

Английские клубы, набиравшие 100 очков в одном сезоне в чемпионате

  • Йорк Сити (4) – 101 очко в сезоне 1983/84
  • Суиндон Таун (4) – 102 очка в сезоне 1985/86
  • Сандерленд (2) – 105 очков в сезоне 1998/99
  • Фулхэм (3) – 101 очко в сезоне 1998/99
  • Фулхэм (2) – 101 очко в сезоне 2000/01
  • Плимут Аргайл (4) – 102 очка в сезоне 2001/02
  • Уиган Атлетик(3) – 100 очков в сезоне 2002/03
  • Рединг (2) – 106 очков в сезоне 2005/06
  • Ньюкасл Юнайтед (2) – 102 очка в сезоне 2009/10
  • Чарльтон Атлетик(3) – 101 очко в сезоне 2011/12
  • Лестер Сити (2) – 102 очка в сезоне 2013/14
  • Вулверхэмптон Вондерерс(3) – 103 очка в сезоне 2013/14
  • Шеффилд Юнайтед (3) – 100 очков в сезоне 2016/17
  • Манчестер Сити (1) – 100 очков в сезоне 2017/18
  • Бернли (2) – 101 очко в сезоне 2022/23
  • Плимут Аргайл (3) – 101 очко в сезоне 2022/23.
  • Бирмингем Сити (3) – 111 очков в сезоне 2024/25
  • Лидс Юнайтед (2) – 100 очков в сезоне 2024/25
  • Бернли (2) – 100 очков в сезоне 2024/25
  • Линкольн Сити (3) – 100 очков в сезоне 2025/26

В скобках – уровень дивизиона в английских лигах.

