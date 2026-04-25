Команда с украинцем в составе набрала 100 очков в европейском чемпионате
Упомянем все команды английских дивизионов, которым удалось в одном сезоне набрать 100+ очков
Команда Линкольн Сити, в которой играет украинский футболист Иван Варфоломеев, набрала 100 очков в Первой лиге Англии.
Лишь в 20-й раз в истории английский клуб достиг этой знаковой отметки.
Линкольн Сити может улучшить свое достижение, поскольку в чемпионате команде осталось сыграть еще один матч.
Английские клубы, набиравшие 100 очков в одном сезоне в чемпионате
- Йорк Сити (4) – 101 очко в сезоне 1983/84
- Суиндон Таун (4) – 102 очка в сезоне 1985/86
- Сандерленд (2) – 105 очков в сезоне 1998/99
- Фулхэм (3) – 101 очко в сезоне 1998/99
- Фулхэм (2) – 101 очко в сезоне 2000/01
- Плимут Аргайл (4) – 102 очка в сезоне 2001/02
- Уиган Атлетик(3) – 100 очков в сезоне 2002/03
- Рединг (2) – 106 очков в сезоне 2005/06
- Ньюкасл Юнайтед (2) – 102 очка в сезоне 2009/10
- Чарльтон Атлетик(3) – 101 очко в сезоне 2011/12
- Лестер Сити (2) – 102 очка в сезоне 2013/14
- Вулверхэмптон Вондерерс(3) – 103 очка в сезоне 2013/14
- Шеффилд Юнайтед (3) – 100 очков в сезоне 2016/17
- Манчестер Сити (1) – 100 очков в сезоне 2017/18
- Бернли (2) – 101 очко в сезоне 2022/23
- Плимут Аргайл (3) – 101 очко в сезоне 2022/23.
- Бирмингем Сити (3) – 111 очков в сезоне 2024/25
- Лидс Юнайтед (2) – 100 очков в сезоне 2024/25
- Бернли (2) – 100 очков в сезоне 2024/25
- Линкольн Сити (3) – 100 очков в сезоне 2025/26
В скобках – уровень дивизиона в английских лигах.
Lincoln City reached the 100-point mark in League One today with a 4-3 victory over Wycombe.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 25, 2026
They join an exclusive group of teams to win a century of points in an English Football League season.https://t.co/ySAKaB6tMw
