Команда с украинцем в составе набрала 100 очков в европейском чемпионате

Команда Линкольн Сити, в которой играет украинский футболист Иван Варфоломеев, набрала 100 очков в Первой лиге Англии.

Лишь в 20-й раз в истории английский клуб достиг этой знаковой отметки.

Линкольн Сити может улучшить свое достижение, поскольку в чемпионате команде осталось сыграть еще один матч.

Английские клубы, набиравшие 100 очков в одном сезоне в чемпионате

Йорк Сити (4) – 101 очко в сезоне 1983/84

Суиндон Таун (4) – 102 очка в сезоне 1985/86

Сандерленд (2) – 105 очков в сезоне 1998/99

Фулхэм (3) – 101 очко в сезоне 1998/99

Фулхэм (2) – 101 очко в сезоне 2000/01

Плимут Аргайл (4) – 102 очка в сезоне 2001/02

Уиган Атлетик(3) – 100 очков в сезоне 2002/03

Рединг (2) – 106 очков в сезоне 2005/06

Ньюкасл Юнайтед (2) – 102 очка в сезоне 2009/10

Чарльтон Атлетик(3) – 101 очко в сезоне 2011/12

Лестер Сити (2) – 102 очка в сезоне 2013/14

Вулверхэмптон Вондерерс(3) – 103 очка в сезоне 2013/14

Шеффилд Юнайтед (3) – 100 очков в сезоне 2016/17

Манчестер Сити (1) – 100 очков в сезоне 2017/18

Бернли (2) – 101 очко в сезоне 2022/23

Плимут Аргайл (3) – 101 очко в сезоне 2022/23.

Бирмингем Сити (3) – 111 очков в сезоне 2024/25

Лидс Юнайтед (2) – 100 очков в сезоне 2024/25

Бернли (2) – 100 очков в сезоне 2024/25

Линкольн Сити (3) – 100 очков в сезоне 2025/26

В скобках – уровень дивизиона в английских лигах.